أحمد ياسر: اللقب في يد جوارديولا.. و3 شهور نارية تحسم صراع الدوري الإنجليزي

تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور للناقد الرياضي أحمد ياسر، تحدث فيه عن الصراع المشتعل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أن المنافسة دخلت مرحلتها الحاسمة.

وكتب أحمد ياسر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “أصبحت الأمور في يد جوارديولا الآن، متبقي لديه 12 مباراة إذا إنتصر فيها جميعاً سيحقق الدوري طبعاً لو فرضنا عدم تعثر أرسنال”.

وتابع: “أي تعثر قادم لأرسنال سيعني ميزة إضافية ستمكن السيتي من التعثر دون فقدان أمل اللقب”.

وأضاف: "أرسنال سيواجه توتنهام ثم تشيلسي خلال الجولتين القادمتين + لسة مواجهات إيفرتون نيوكاسل السيتي بورنموث بالاس فولهام برايتون لديه فقط مبارتين سهلتين ضد بيرنلي و ويستهام.



السيتي لديه تقريباً نفس الخصوم لكن مع معنويات أفضل وتشكيلة مُدعمة وغياب الإصابات".

واختتم: “ثلاث شهور نارية تنتظرنا في البرميرليج”.



وسقط فريق آرسنال في فخ التعادل خلال المواجهة التي جمعته مساء الأربعاء مع مضيفه وولفرهامبتون واندررز، ضمن لقاء مقدم من الجولة الـ31 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تقدم آرسنال بنتيجة 2-1، فإن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل بهدف عكسي قاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحرموا المتصدر من انتصار كان في المتناول.