سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
سحر أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد تعادل وولفرهامبتون.. مباريات آرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي

القسم الرياضي

سقط فريق آرسنال في فخ التعادل خلال المواجهة التي جمعته مساء الأربعاء مع مضيفه وولفرهامبتون واندررز، ضمن لقاء مقدم من الجولة الـ31 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تقدم آرسنال بنتيجة 2-1، فإن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل بهدف عكسي قاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحرموا المتصدر من انتصار كان في المتناول.

بهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما يلاحقه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بفارق خمس نقاط فقط، ما يزيد من سخونة المنافسة في الجولات المقبلة.

مباريات آرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي 
آرسنال vs توتنهام (خارج الأرض) يوم الأحد الموافق 22 فبراير 
آرسنال vs تشيلسي (على أرضه) يوم الأحد الموافق 1 مارس 
آرسنال vs برايتون (خارج الأرض) يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 
آرسنال vs إيفرتون (على أرضه) يوم 15 مارس  
آرسنال vs مانشستر سيتي (خارج الأرض) 22 مارس 

آرسنال vs بورنموث (على أرضه) 11 أبريل
آرسنال vs نيوكاسل يونايتد (على أرضه) يوم 25 أبريل 

آرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وولفرهامبتون بورنموث

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

إشادة برلمانية بتعديل أحكام قانون تنمية المشروعات.. ونواب: استجابة ضرورية لتغيرات سعر الصرف والتضخم

طلب إحاطة بشأن غياب مراكز علاج الإدمان والتأهيل الصحي داخل مؤسسات السجون

الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع في رمضان

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

