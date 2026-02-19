بعد تعادل وولفرهامبتون.. مباريات آرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي

سقط فريق آرسنال في فخ التعادل خلال المواجهة التي جمعته مساء الأربعاء مع مضيفه وولفرهامبتون واندررز، ضمن لقاء مقدم من الجولة الـ31 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تقدم آرسنال بنتيجة 2-1، فإن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل بهدف عكسي قاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحرموا المتصدر من انتصار كان في المتناول.

بهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما يلاحقه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بفارق خمس نقاط فقط، ما يزيد من سخونة المنافسة في الجولات المقبلة.

مباريات آرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي

آرسنال vs توتنهام (خارج الأرض) يوم الأحد الموافق 22 فبراير

آرسنال vs تشيلسي (على أرضه) يوم الأحد الموافق 1 مارس

آرسنال vs برايتون (خارج الأرض) يوم الأربعاء الموافق 4 مارس

آرسنال vs إيفرتون (على أرضه) يوم 15 مارس

آرسنال vs مانشستر سيتي (خارج الأرض) 22 مارس

آرسنال vs بورنموث (على أرضه) 11 أبريل

آرسنال vs نيوكاسل يونايتد (على أرضه) يوم 25 أبريل