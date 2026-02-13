آرسنال يتعادل مع برينتفورد في ختام الجولة 26 بالدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة آرسنال وبرينتفورد، التي أُقيمت مساء الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026.

وحل آرسنال، بقيادة مديره الفني ميكيل أرتيتا، ضيفًا على برينتفورد في لقاء اتسم بالندية والحذر، خاصة خلال الشوط الأول الذي شهد كثرة في البطاقات الصفراء.

وأشهر حكم المباراة ثلاث بطاقات، جاءت الأولى للاعب برينتفورد فيتالي جانيلت في الدقيقة الرابعة، ثم حصل جابرييل وفيكتور جيوكيريس على إنذارين في الدقيقتين 20 و30.

وعلى مستوى الأداء، لم يتمكن الفريقان من هز الشباك خلال الشوط الأول، رغم أفضلية نسبية لآرسنال في الاستحواذ، بينما اكتفى برينتفورد بمحاولتين على المرمى، مقابل تسديدة وحيدة للجانرز جاءت خارج الإطار.

وفي الشوط الثاني، نجح آرسنال في فك الاشتباك عند الدقيقة 61 بعدما سجل نوني مادويكي هدف التقدم للضيوف، إلا أن رد برينتفورد جاء سريعًا، حيث أحرز كيني لويس بوتر هدف التعادل في الدقيقة 71، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وبهذه النتيجة، اكتفى كل فريق بالحصول على نقطة واحدة؛ ليرفع آرسنال رصيده إلى 57 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما وصل برينتفورد إلى 40 نقطة في المركز السابع.