موسم الأحلام يتواصل.. آرسنال يكتب التاريخ في كأس الاتحاد الإنجليزي

واصل آرسنال عروضه القوية هذا الموسم بعدما حقق فوزا كبيرا على ويجان أتلتيك بنتيجة 4-0 في مواجهة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على مختلف البطولات.

بداية نارية وإنجاز تاريخي

فرض آرسنال سيطرته منذ الدقائق الأولى ونجح في حسم اللقاء مبكرا بعدما أحرز أربعة أهداف خلال أول 30 دقيقة في إنجاز غير مسبوق لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز في البطولة.

وجاءت الأهداف في الدقائق 11 و19 و23 و27، ليصبح الفريق أول نادٍ من البريميرليج يسجل رباعية خلال نصف ساعة فقط في كأس الاتحاد.

مارتينيلي يعادل رقم إيان رايت

تألق البرازيلي جابرييل مارتينيلي وواصل أرقامه المميزة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 10 أهداف في بطولتي الكؤوس، بواقع 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا و4 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبات مارتينيلي أول لاعب من آرسنال منذ 31 عاما يصل إلى رقم مزدوج في مسابقات الكؤوس خلال موسم واحد، معادلًا إنجاز أسطورة النادي إيان رايت في موسم 1994-1995.

موسم استثنائي للمدفعجية

ويعيش آرسنال واحدا من أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة إذ يتصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز وبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية كما تأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد تصدره مرحلة الدوري، إضافة إلى بلوغه دور الـ16 من كأس الاتحاد للمرة الأولى منذ عام 2020.

ويؤكد الفريق من خلال مستوياته الهجومية القوية واستقراره الفني، أنه يسير بثبات نحو موسم تاريخي قد يشهد التتويج بأكثر من لقب.