سيعود قريبا .. أرتيتا يكشف آخر تطورات إصابة نجم آرسنال

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، اليوم الجمعة، آخر تطورات إصابة لاعبه بوكايو ساكا، متحدثًا عن مواجهة سندرلاند، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سندرلاند، أوضح أرتيتا حالة النجم بوكايو ساكا، قائلًا إن اللاعب كان يعاني من بعض الآلام في عضلة الفخذ، إلا أن حالته تشهد تحسنًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن يكون قريبًا من العودة خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق المدرب الإسباني إلى وضع القائد مارتن أوديجارد، مؤكدًا أن اللاعب يواصل التعافي بشكل إيجابي، وأن عودته إلى التدريبات الجماعية باتت مسألة أيام فقط.

وفيما يتعلق بميكيل ميرينو، أبدى أرتيتا أسفه لإصابة اللاعب، مشيرًا إلى أنها تمثل ضربة قوية للفريق، خاصة في ظل الدور المميز الذي يقدمه.

وأضاف أن ميرينو سيغيب لمدة تصل إلى أربعة أشهر بسبب إصابة نادرة للغاية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية دعمه نفسيًا والحفاظ على تواصله الدائم مع الفريق، لما يمكن أن يضيفه من قيمة فنية ومعنوية.

واختتم أرتيتا تصريحاته بالتشديد على ضرورة بقاء ميرينو قريبًا من المجموعة خلال فترة تعافيه.