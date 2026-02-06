ترامب ملك الغابة.. البيت الأبيض يعترف بنشر فيديو مسيء لـ أوباما وزوجته

أعلن البيت الأبيض، حذف فيديو عنصري نُشر على حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، حيث ألقى البيت الأبيض اللوم على أحد موظفيه لنشره في وقت متأخر من مساء الخميس.

وقال مسئول رفيع في البيت الأبيض لشبكة CNN: "نشر أحد موظفي البيت الأبيض الفيديو عن طريق الخطأ، وتم حذفه".

وبقي المنشور، الذي صوّر الرئيس الأسبق باراك أوباما والسيدة الأولى سابقا ميشيل أوباما على هيئة قردين، منشورًا على الإنترنت لمدة 12 ساعة تقريبًا قبل حذفه من حساب ترامب على "تروث سوشيال".

في البداية، قللت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، من أهمية الفيديو في بيان صدر صباح الجمعة.

وقالت: "هذا الفيديو مأخوذ من مقطع فيديو ساخر على الإنترنت يصوّر الرئيس ترامب على أنه ملك الغابة والديمقراطيين على أنهم شخصيات من فيلم الأسد الملك. رجاءً، توقفوا عن إثارة ضجة مفتعلة، وركزوا على تغطية ما يهم الشعب الأمريكي حقًا".