قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يويفا يوقع عقوبتين على ريال مدريد بسبب مباراة بنفيكا .. ويُوجه إنذارًا لـ أربيلوا
الطقس غدا .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط للرياح وأتربة خفيفة
مصطفى بكري : أيها الشعب اختلفوا مع الحكومات وليس عن درب الوطن
تشكيل مباراة ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي
القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة
ترامب لا ينام في الطائرة الرئاسية مهما طال الوقت .. ما السر؟
أرخص 5 سيارات سيدان صينية في مصر.. تبدأ من 665 ألف جنيه
متقوليش جوزي بيعشق أكلي | ياسمين عز : ملوخيتك ساقطة يا شيماء
إصابات الحروق خطيرة | إنشاء بنك أنسجة في مستشفى متخصص .. تفاصيل مقترح برلماني
السياحة والآثار تطلق حملة إعلانية كبرى للترويج للمقصد المصري بتركيا .. صور
إلغاء قرار إخلاء سبيل 3 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة في مدينة نصر
وزير الخارجية يشارك في حلقة نقاشية حول توسيع آفاق السلام بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هذا أول جرس إنذار .. خبير نفسي يكشف علامات مبكرة للشخصية النرجسية

الدكتور أحمد فؤاد
الدكتور أحمد فؤاد
محمد البدوي

حذّر الدكتور أحمد فؤاد، الخبير في الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية، من مجموعة من العلامات المبكرة التي قد تكشف أن الشخص الذي نتعامل معه يتمتع بسمات نرجسية، مؤكدًا أن تجاهل هذه الإشارات قد يؤدي إلى الدخول في علاقة غير صحية ومليئة بالمشكلات.

 خلل في العلاقة 

وقال الدكتور أحمد فؤاد، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «ست الستات» المذاع عبر قناة DMC، إن من أخطر العلامات التي تدل على وجود خلل في العلاقة هو التسريع المبالغ فيه، موضحًا أن بعض الأشخاص يسعون إلى التقارب السريع جدًا دون إعطاء العلاقة وقتها الطبيعي، لدرجة تجعل الطرف الآخر يشعر بأن كل شيء حدث بشكل مفاجئ وغير منطقي.


وأضاف أن أي علاقة صحية يجب أن تمر بمراحل واضحة ومتدرجة، تمامًا كما خلق الله الإنسان ومر بمراحل الطفولة ثم المراهقة فالنضج، مشيرًا إلى أن إعلان الحب المفرط بعد معرفة لا تتجاوز 48 ساعة، واستخدام عبارات مثل: «أنتِ عمري وحياتي وتوأم روحي»، ثم الانتقال سريعًا إلى طلب الخطوبة والزواج، يعد مؤشرًا غير طبيعي وينذر بمشكلة حقيقية.

 جميع خطوات العلاقة

وأوضح فؤاد أن هناك حالات شهدت إنهاء جميع خطوات العلاقة خلال عشرة أيام فقط، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من هذا التسريع هو منع الطرف الآخر من اكتشاف الطباع الحقيقية والشخصية الواقعية للطرف النرجسي قبل الارتباط الرسمي.

 احترام الخصوصية والمساحة الشخصية

وأشار الخبير النفسي إلى أن من أبرز سمات الشخصية النرجسية أيضًا غياب الحدود، موضحًا أن العلاقات السليمة تقوم على احترام الخصوصية والمساحة الشخصية، بينما يسعى الشخص النرجسي لمعرفة كل تفاصيل حياة الطرف الآخر، في الوقت الذي يتعمد فيه إخفاء الكثير من المعلومات عن نفسه.

 التمهل في العلاقات العاطفية

وشدد الدكتور أحمد فؤاد في ختام حديثه على ضرورة التمهل في العلاقات العاطفية، وعدم الانسياق وراء الكلمات المعسولة أو الاندفاع العاطفي السريع، مؤكدًا أن الوعي بهذه العلامات المبكرة قد يحمي الكثيرين من الوقوع في علاقات مؤذية نفسيًا.

الشخص النرجسي احترام الخصوصية المساحة الشخصية الدكتور أحمد فؤاد الصحة النفسية سمات نرجسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

جولة تفقدية للامتداد الجنوبي بالقاهرة الجديدة .. صور

محمود مراد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

العبور الجديدة تطلق فرصا استثمارية على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع.. وهذه قيمة عيار 24 الأعلى سعرا

بالصور

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيتامينات ضرورية للأطفال في أول ثلاث سنوات.. ما يحتاجه الطفل لينمو بصحة

الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات

علاج الأمراض الشائعة يقلل الإصابة بالخرف بنسبة الثلث.. دراسة تكشف مفاجأة

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف

فيديو

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد