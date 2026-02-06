هذا أول جرس إنذار .. خبير نفسي يكشف علامات مبكرة للشخصية النرجسية

حذّر الدكتور أحمد فؤاد، الخبير في الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية، من مجموعة من العلامات المبكرة التي قد تكشف أن الشخص الذي نتعامل معه يتمتع بسمات نرجسية، مؤكدًا أن تجاهل هذه الإشارات قد يؤدي إلى الدخول في علاقة غير صحية ومليئة بالمشكلات.

خلل في العلاقة

وقال الدكتور أحمد فؤاد، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «ست الستات» المذاع عبر قناة DMC، إن من أخطر العلامات التي تدل على وجود خلل في العلاقة هو التسريع المبالغ فيه، موضحًا أن بعض الأشخاص يسعون إلى التقارب السريع جدًا دون إعطاء العلاقة وقتها الطبيعي، لدرجة تجعل الطرف الآخر يشعر بأن كل شيء حدث بشكل مفاجئ وغير منطقي.



وأضاف أن أي علاقة صحية يجب أن تمر بمراحل واضحة ومتدرجة، تمامًا كما خلق الله الإنسان ومر بمراحل الطفولة ثم المراهقة فالنضج، مشيرًا إلى أن إعلان الحب المفرط بعد معرفة لا تتجاوز 48 ساعة، واستخدام عبارات مثل: «أنتِ عمري وحياتي وتوأم روحي»، ثم الانتقال سريعًا إلى طلب الخطوبة والزواج، يعد مؤشرًا غير طبيعي وينذر بمشكلة حقيقية.

جميع خطوات العلاقة

وأوضح فؤاد أن هناك حالات شهدت إنهاء جميع خطوات العلاقة خلال عشرة أيام فقط، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من هذا التسريع هو منع الطرف الآخر من اكتشاف الطباع الحقيقية والشخصية الواقعية للطرف النرجسي قبل الارتباط الرسمي.

احترام الخصوصية والمساحة الشخصية

وأشار الخبير النفسي إلى أن من أبرز سمات الشخصية النرجسية أيضًا غياب الحدود، موضحًا أن العلاقات السليمة تقوم على احترام الخصوصية والمساحة الشخصية، بينما يسعى الشخص النرجسي لمعرفة كل تفاصيل حياة الطرف الآخر، في الوقت الذي يتعمد فيه إخفاء الكثير من المعلومات عن نفسه.

التمهل في العلاقات العاطفية

وشدد الدكتور أحمد فؤاد في ختام حديثه على ضرورة التمهل في العلاقات العاطفية، وعدم الانسياق وراء الكلمات المعسولة أو الاندفاع العاطفي السريع، مؤكدًا أن الوعي بهذه العلامات المبكرة قد يحمي الكثيرين من الوقوع في علاقات مؤذية نفسيًا.