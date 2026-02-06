علماء الأزهر يحثون على الاستعداد النفسي والروحي لشهر رمضان

أكد الدكتور سيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، على أهمية استثمار الأيام المتبقية من شهر شعبان للتحضير النفسي والروحي لاستقبال شهر رمضان المبارك.

واضاف خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يجدد عهد الصلة بالله مع رؤية الهلال، مؤكدًا أن الاستعداد لشهر رمضان يبدأ بتقوية العلاقة مع الله، وتجديد النية في الطاعات، واستقبال الشهر الكريم بالفرح والأمل.

وأوضح أن شهر رجب وشعبان يمثلان مرحلة تحضيرية لزراعة الطاعات، بينما يُعد رمضان شهر الحصاد الروحي.

وأشار إلى أن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة القرآن الكريم قبل دخول رمضان يساعد في تعزيز المناعة الروحية للمؤمنين.