استعدادا لاستقبال شهر رمضان.. خطة تونسية لتوفير السلع الغذائية في المتاجر

رصدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، نسرين رمضاني، استعدادات تونس لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن التحضيرات بدأت على قدم وساق وعلى عدة مستويات لضمان جاهزية الجميع لهذا الموسم.

وقالت نسرين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح جديد"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، "التونسي له عادات وتقاليد خاصة في استقبال رمضان، وتبدأ التحضيرات في غالبية البيوت من قبل السيدات، حيث يتم إعداد المؤونة المعروفة بـ 'العولة'، والتي تشمل كل ما يلزم للطهي خلال الشهر الكريم، وخاصة طبق 'المفتحات' الذي يعد الطبق الرئيسي في رمضان". وأضافت: "كما يتم إعداد 'البسيسة'، وهو مشروب صحي يمكن تحضيره بطرق مختلفة، ويمكن أيضًا تناوله بالملعقة كوجبة غنية وصحية للغاية".

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن التحضيرات تشمل أيضًا تجهيز التوابل والبهارات التونسية الأصيلة التي لا تغيب عن الطبخات التقليدية، بالإضافة إلى اهتمام بعض العائلات بتجديد أطقم الطاولة من صحون وملاعق وأواني الطهي، وتزيين المنازل لاستقبال الشهر الفضيل بشكل مميز.

وأكدت نسرين رمضاني أن السلطات التونسية تتابع توفير كافة مستلزمات شهر رمضان من المواد الأساسية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، مع ملاحظة الإقبال الكبير على هذه المواد استعدادًا للشهر الكريم.