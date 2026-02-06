قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
تقلبات الذهب تحير الصاغة في لبنان والأسواق المالية
عودة احترازية لطائرة الميدل إيست إلى مطار بيروت
إعلام إيراني: مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن غير مباشرة
سقوط مروحية شرطة في فلاغستاف بولاية أريزونا الأمريكية
بشرى للحجاج.. بدء تحصيل تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية ابتداءً من الأحد
خلل غريب في أندرويد أوتو يشتت السائقين أثناء القيادة
ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية
مباحثات لوزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأمريكي في واشنطن
في غياب امام عاشور...التشكيل المتوقع للاهلي امام شبيبة القبائل
مصر تؤكد على إلتزامها بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس
لضمان سلامة العمال.. وزارة العمل تفتش على 896 منشأة و20 توصية بالغلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استعدادا لاستقبال شهر رمضان.. خطة تونسية لتوفير السلع الغذائية في المتاجر

السلع
السلع
البهى عمرو

رصدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، نسرين رمضاني، استعدادات تونس لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن التحضيرات بدأت على قدم وساق وعلى عدة مستويات لضمان جاهزية الجميع لهذا الموسم.

وقالت نسرين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح جديد"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  "التونسي له عادات وتقاليد خاصة في استقبال رمضان، وتبدأ التحضيرات في غالبية البيوت من قبل السيدات، حيث يتم إعداد المؤونة المعروفة بـ 'العولة'، والتي تشمل كل ما يلزم للطهي خلال الشهر الكريم، وخاصة طبق 'المفتحات' الذي يعد الطبق الرئيسي في رمضان". وأضافت: "كما يتم إعداد 'البسيسة'، وهو مشروب صحي يمكن تحضيره بطرق مختلفة، ويمكن أيضًا تناوله بالملعقة كوجبة غنية وصحية للغاية".

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن التحضيرات تشمل أيضًا تجهيز التوابل والبهارات التونسية الأصيلة التي لا تغيب عن الطبخات التقليدية، بالإضافة إلى اهتمام بعض العائلات بتجديد أطقم الطاولة من صحون وملاعق وأواني الطهي، وتزيين المنازل لاستقبال الشهر الفضيل بشكل مميز.

وأكدت نسرين رمضاني أن السلطات التونسية تتابع توفير كافة مستلزمات شهر رمضان من المواد الأساسية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، مع ملاحظة الإقبال الكبير على هذه المواد استعدادًا للشهر الكريم.

رمضان السلع الغذائية تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

شريف عامر

شريف عامر: لعبة روبلوكس تعمل حتى الآن.. ونائبة: للأسف مفيش حجب كامل

الاهلي

ناقد رياضي: انقذوا الأهلي من أهله قبل فوات الأوان

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

وفاة عريس بني مزار

لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار

ترشيحاتنا

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ

دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. تفاصيل غير متوقعة

الزبيب

قبل شراء ياميش رمضان.. تعرفي على أنواع الزبيب وأيهم الأفضل

أصالة

أصالة تتألق في البحرين.. وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد