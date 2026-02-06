سقوط مروحية شرطة في فلاغستاف بولاية أريزونا الأمريكية

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق سقوط مروحية تابعة للشرطة وتحطمها بالكامل أثناء متابعتها حدثًا أمنيًا في مدينة فلاغستاف بولاية أريزونا الأمريكية.

أسباب الحادث وأعداد الضحايا غير معروفة

حتى الآن، لم تصدر السلطات المحلية أو الشرطة أي بيانات رسمية توضح أسباب الحادث، أو ما إذا كان قد أسفر عن قتلى أو مصابين.

وتواصل فرق الطوارئ المحلية التحقيق في ملابسات الحادث وتأمين موقع التحطم، فيما دعا مسؤولون سكان المنطقة إلى تجنب الاقتراب من موقع الحادث حفاظًا على سلامتهم.

من المتوقع أن تصدر الشرطة بيانًا رسميًا قريبًا لتوضيح الوضع وعدد الضحايا، وسط متابعة الإعلام المحلي والأمريكي للحادث.