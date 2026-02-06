قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقلبات الذهب تحير الصاغة في لبنان والأسواق المالية
عودة احترازية لطائرة الميدل إيست إلى مطار بيروت
إعلام إيراني: مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن غير مباشرة
سقوط مروحية شرطة في فلاغستاف بولاية أريزونا الأمريكية
بشرى للحجاج.. بدء تحصيل تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية ابتداءً من الأحد
خلل غريب في أندرويد أوتو يشتت السائقين أثناء القيادة
ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية
مباحثات لوزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأمريكي في واشنطن
في غياب امام عاشور...التشكيل المتوقع للاهلي امام شبيبة القبائل
مصر تؤكد على إلتزامها بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس
لضمان سلامة العمال.. وزارة العمل تفتش على 896 منشأة و20 توصية بالغلق
تصل لـ الفصل من الخدمة..كيف واجه القانون التحرش الجنسي واللفظي في بيئة العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مباحثات لوزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأمريكي في واشنطن

وزير البترول
وزير البترول
أمل مجدى

خلال زيارته إلى واشنطن، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع نظيره الأمريكي وزير الطاقة كريس رايت، بحضور سفير مصر بواشنطن السفير معتز زهران ووفدي البلدين.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات المصرية الأمريكية الراسخة والممتدة، وأهمية تعميق التعاون في مجال الطاقة من خلال مباحثات متواصلة تركز على جذب الاستثمارات الأمريكية، وتوسيع مجالات التعاون، ودعم جهود ضمان أمن الطاقة ، كما تم التأكيد على دور مصر المحوري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، في ضوء موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الفريدة .

التعاون القائم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة

واستعرض الجانبان أوجه التعاون القائم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة، ومنها التعاون مع شركات اباتشي وشيفرون واكسون موبيل، والتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال ، كما تم استعراض التقدم في مشروعات ربط الحقول القبرصية بالبنية التحتية المصرية لنقل الغاز وإعادة تصديره عبر مصر، بما يحقق المنافع المشتركة ويدعم أمن الطاقة، كما تم التأكيد علي التقدم الجاري في تطورات المباحثات الخاصة بربط حقل افروديت مع شركة شيفرون .

كما ألقت المباحثات الضوء على فرص التعاون في مجالات التكرير والبتروكيماويات وصناعات القيمة المضافة، و أهمية جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في هذه الأنشطة في مصر ، وكذلك التعاون الجاري في مشروع وقود الطائرات المستدام (SAF) مع شركة هني ويل الأمريكية ، كما تناولت المباحثات فرص التعاون في الطاقة المتجددة وخفض الكربون، والتعدين والمعادن الحيوية في ضوء ما يشهده قطاع التعدين في مصر من نقلة نوعية وحوافز لتشجيع الاستثمار، إلى جانب بحث التعامل مع المتطلبات الأوروبية المرتبطة بآلية CBAM ومواءمة صناعات القيمة المضافة المصرية مع متطلبات خفض البصمة الكربونية.

حضر المباحثات الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

واشنطن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وزير البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

شريف عامر

شريف عامر: لعبة روبلوكس تعمل حتى الآن.. ونائبة: للأسف مفيش حجب كامل

الاهلي

ناقد رياضي: انقذوا الأهلي من أهله قبل فوات الأوان

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

ترشيحاتنا

سائق أوبر

إخلاء سبيل المتهم في واقعة مهندسة أكتوبر.. تفاصيل الواقعة الكاملة بين التحقيقات الرسمية ورواية السائق

مستريح السيارات

سقوط مستريح السيارات.. القصة الكاملة بعد حبس أمير الهلالي سنتين مع الشغل والنفاذ في اتهامه بالاستيلاء على 2 مليار جنيه بالقاهرة الجديدة

مشروع ابتكار لشاب مصري

بيكيا أوبر..شاب مصري يبتكر منظومة لتحويل المخلفات إلى سولار واقتصاد أخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد