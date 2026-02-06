مباحثات لوزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأمريكي في واشنطن

خلال زيارته إلى واشنطن، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع نظيره الأمريكي وزير الطاقة كريس رايت، بحضور سفير مصر بواشنطن السفير معتز زهران ووفدي البلدين.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات المصرية الأمريكية الراسخة والممتدة، وأهمية تعميق التعاون في مجال الطاقة من خلال مباحثات متواصلة تركز على جذب الاستثمارات الأمريكية، وتوسيع مجالات التعاون، ودعم جهود ضمان أمن الطاقة ، كما تم التأكيد على دور مصر المحوري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، في ضوء موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الفريدة .

التعاون القائم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة

واستعرض الجانبان أوجه التعاون القائم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة، ومنها التعاون مع شركات اباتشي وشيفرون واكسون موبيل، والتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال ، كما تم استعراض التقدم في مشروعات ربط الحقول القبرصية بالبنية التحتية المصرية لنقل الغاز وإعادة تصديره عبر مصر، بما يحقق المنافع المشتركة ويدعم أمن الطاقة، كما تم التأكيد علي التقدم الجاري في تطورات المباحثات الخاصة بربط حقل افروديت مع شركة شيفرون .

كما ألقت المباحثات الضوء على فرص التعاون في مجالات التكرير والبتروكيماويات وصناعات القيمة المضافة، و أهمية جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في هذه الأنشطة في مصر ، وكذلك التعاون الجاري في مشروع وقود الطائرات المستدام (SAF) مع شركة هني ويل الأمريكية ، كما تناولت المباحثات فرص التعاون في الطاقة المتجددة وخفض الكربون، والتعدين والمعادن الحيوية في ضوء ما يشهده قطاع التعدين في مصر من نقلة نوعية وحوافز لتشجيع الاستثمار، إلى جانب بحث التعامل مع المتطلبات الأوروبية المرتبطة بآلية CBAM ومواءمة صناعات القيمة المضافة المصرية مع متطلبات خفض البصمة الكربونية.

حضر المباحثات الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.