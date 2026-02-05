إنتاج مادة كيميائية لآبار البترول تضاهي المستوردة.. وزير البترول يكرم فريق التوطين

كرّم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الكيميائي عمرو توفيق من نيابة التكرير والتصنيع بالهيئة المصرية العامة للبترول، بعد نجاحه في تطوير مادة " كاسر الاستحلاب " المستخدمة للحقن في آبار البترول كمنتج محلي بمواصفات تضاهي المستورد، بما يسهم في فصل المياه عن الخام المنتج وتقليل لزوجته .

كما كرّم الوزير فريق العمل المشارك في توطين إنتاج المادة محلياً من خلال شركة القاهرة لتكرير البترول وتسويقها، والذي ضم المهندس مايكل وجدي من شركة القاهرة لتكرير البترول، والكيميائي إيهاب شكري من شركة خالدة للبترول، وذلك بحضور المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ، والمهندس وائل رزق نائب رئيس الهيئة للتكرير والتصنيع، والكيميائي طارق جمال رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول.

وقد تم دعم تنفيذ المشروع من جانب الهيئة المصرية العامة للبترول تنفيذاً لتكليفات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وذلك بسرعة تطبيق الأفكار والحلول المبتكرة التي تعرض في ورش العمل، حيث وجه المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة فور عرض الفكرة بورشة عمل الشركة العامة للبترول برأس غارب ، بسرعة تشكيل فريق للعمل علي إنتاج المادة بشركة القاهرة لتكرير البترول، وتم بدء الإنتاج التجارى .

وتم استخدام المنتج بنجاح في حقول الشركة العامة للبترول كأول تطبيق ناجح حقق وفراً مالياً كبيراً ، كما حصل المنتج على اعتماد تطبيقه في مواقع بدرالدين للبترول و سوكو ، وبتروبكر ، ومن المتوقع تنامي تطبيقه العام الحالي .

وأوضح فريق العمل أن تجارب تطوير المادة واختبارها بدأت من الشركة العامة للبترول ، وأن المادة الي جانب اهميتها في تسهيل فصل المياه عن خام البترول فأنها تعزز قيمة الخام، وتدعم حماية الأصول من التآكل كخطوط الإنتاج والصهاريج والطلمبات، إلى جانب أن توطين المنتج محلياً يوفر نحو 200 إلى 300 دولار في تكلفة كل برميل من مادة كاسر الاستحلاب مقارنة بالمادة المستوردة .