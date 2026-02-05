قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
السياحة والآثار تتدخل لحل أزمة نسك .. وتؤكد: تنسيق كامل لتدفق رحلات العمرة
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
انقلاب إداري صامت.. ترامب يعتزم فصل 50 ألف موظف أمريكي بقرار واحد
انقلاب سيارة نقل محملة بالبيض على الطريق الزراعي في البحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إنتاج مادة كيميائية لآبار البترول تضاهي المستوردة.. وزير البترول يكرم فريق التوطين

وزير البترول يكرم فريق توطين إنتاج مادة كيميائية لآبار البترول تضاهي المستوردة
وزير البترول يكرم فريق توطين إنتاج مادة كيميائية لآبار البترول تضاهي المستوردة
أمل مجدى

كرّم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الكيميائي عمرو توفيق من نيابة التكرير والتصنيع بالهيئة المصرية العامة للبترول، بعد نجاحه في تطوير مادة " كاسر الاستحلاب " المستخدمة للحقن في آبار البترول كمنتج محلي بمواصفات تضاهي المستورد، بما يسهم في فصل المياه عن الخام المنتج وتقليل لزوجته .

كما كرّم الوزير فريق العمل المشارك في توطين إنتاج المادة محلياً من خلال شركة القاهرة لتكرير البترول وتسويقها، والذي ضم المهندس مايكل وجدي من شركة القاهرة لتكرير البترول، والكيميائي إيهاب شكري من شركة خالدة للبترول، وذلك بحضور المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ، والمهندس وائل رزق نائب رئيس الهيئة للتكرير والتصنيع، والكيميائي طارق جمال رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول.

وقد تم دعم تنفيذ المشروع من جانب الهيئة المصرية العامة للبترول تنفيذاً لتكليفات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وذلك بسرعة تطبيق الأفكار والحلول المبتكرة التي تعرض في ورش العمل، حيث وجه المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة فور عرض الفكرة بورشة عمل الشركة العامة للبترول برأس غارب ، بسرعة تشكيل فريق  للعمل علي إنتاج المادة بشركة القاهرة لتكرير البترول، وتم بدء الإنتاج التجارى .

وتم استخدام المنتج بنجاح في حقول الشركة العامة للبترول كأول تطبيق ناجح حقق وفراً مالياً كبيراً ، كما حصل المنتج على اعتماد تطبيقه في مواقع بدرالدين للبترول و سوكو ، وبتروبكر ، ومن المتوقع تنامي تطبيقه العام الحالي  .

وأوضح فريق العمل أن تجارب تطوير المادة واختبارها بدأت من الشركة العامة للبترول ، وأن المادة الي جانب اهميتها في تسهيل فصل المياه عن خام البترول فأنها تعزز  قيمة الخام، وتدعم حماية الأصول من التآكل كخطوط الإنتاج والصهاريج والطلمبات، إلى جانب أن توطين المنتج محلياً يوفر نحو 200 إلى 300 دولار في تكلفة كل برميل من مادة كاسر الاستحلاب مقارنة بالمادة المستوردة .

البترول الغاز النفط التعدين وزير البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

أحمد إبراهيم

أحمد إبراهيم: الغالبية العظمى من شركات السياحة ملتزمة بضوابط العمرة ولا منع للرحلات

الأنبا باسيليوس والراهبات الفرنسيسكانيات

الأنبا باسيليوس يترأس قداس النذور الدائمة لراهبتين فرنسيسكان

وصول الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة إلى معبر رفح البري

وصول الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة إلى معبر رفح البري

بالصور

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان.. فيروس جديد يثير القلق في بنجلادش

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد