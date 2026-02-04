قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك مبكر لدورة 2026 - 2030.. نقابة البترول تبدأ تأهيل لجانها الانتخابية

العاملين بالبترول
العاملين بالبترول
الديب أبوعلي

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبترول (في إطار الاستعداد المبكر لانتخابات الدورة النقابية 2026–2030)، ندوة توضيحية موسعة بمقرها في حدائق القبة، بمشاركة واسعة من رؤساء وأمناء عموم اللجان النقابية بقطاع البترول، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي النقابي وتعزيز القدرات التنظيمية والتخطيطية لدى القيادات العمالية.

وتأتي الندوة في توقيت مهم، في أعقاب الاجتماع التنسيقي الذي عقدته وزارة العمل أمس برئاسة الوزير محمد جبران، وزير العمل، مع المنظمات النقابية العمالية، والذي تناول الاستعدادات المرتبطة بالعملية الانتخابية المقبلة، مع التأكيد على ضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية، بما يعزز استقرار بيئة العمل ويدعم مسيرة التنمية.

وجاء تنظيم الندوة ضمن خطة متكاملة تتبناها النقابة العامة للعاملين بالبترول لتأهيل الكوادر النقابية وتطوير أدوات العمل داخل اللجان، بما يسهم في ترسيخ عمل نقابي يقوم على أسس علمية ورؤية واضحة وبرامج قابلة للتطبيق تعبر عن احتياجات العاملين وتطلعاتهم.

وأكد المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن العمل النقابي في قطاع البترول يمثل أحد ركائز الاستقرار داخل مواقع العمل، نظرًا لما يتمتع به القطاع من أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب كوادر نقابية واعية تمتلك القدرة على التخطيط ووضع برامج عملية قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن المشروعات الانتخابية لم تعد مجرد أوراق شكلية، بل برامج عمل متكاملة تعكس مدى إدراك اللجان النقابية لمسؤولياتها وقدرتها على ترتيب الأولويات والتعامل مع التحديات، مؤكدًا حرص النقابة العامة على تقديم الدعم الفني والتوعوي للجان النقابية لإعداد برامج انتخابية واقعية تخدم العاملين.

كما شدد المحاسب أحمد السروجي، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، على أن الإعداد الجيد للمشروعات الانتخابية يمثل حجر الأساس لنجاح أي لجنة نقابية، لأنه يترجم الرؤى إلى خطط واضحة يمكن قياس نتائجها، مشيرًا إلى أن التنظيم والمتابعة المستمرة يعززان ثقة العاملين في العمل النقابي.

ومن جانبه استعرض الدكتور أحمد عاطف، خبير التشريعات واللوائح العمالية، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول سابقًا، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سابقًا، الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بإعداد البرامج الانتخابية، موضحًا الإطار التشريعي الحاكم للعمل النقابي وأهمية الالتزام باللوائح المنظمة لضمان سلامة الإجراءات وقوة الموقف النقابي.

وشهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا، حيث حرصت قيادات النقابة على الاستماع المباشر لاستفسارات الحضور والرد عليها بصورة تفصيلية، إلى جانب طرح مداخلات وتجارب عملية أسهمت في تبادل الخبرات وتوضيح أفضل آليات إعداد البرامج الانتخابية داخل مواقع العمل المختلفة.

وأكدت النقابة أن هذه التحركات تأتي اتساقًا مع توجهات الدولة نحو تنظيم انتخابات نقابية حرة ونزيهة وديمقراطية، بما يعزز ثقة العاملين في العمل النقابي ويدعم استقرار مواقع العمل.

وتواصل النقابة العامة للعاملين بالبترول تنفيذ سلسلة من الندوات والبرامج التوعوية خلال الفترة المقبلة، بهدف نشر الثقافة النقابية السليمة وإعداد قيادات قادرة على ممارسة دورها بوعي ومسؤولية، بما يدعم استقرار قطاع البترول ويعزز مسيرة الإنتاج والتنمية.

النقابة العامة للعاملين بالبترول انتخابات الدورة النقابية 2026–2030 قطاع البترول وزارة العمل الوزير محمد جبران نقابة البترول انتخابات العمال

