ضبط تشكيل عصابي غسل 150 مليون جنيه من تجارة الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي دولي غسل 150 مليون جنيه من تجارة الآثار للخارج يأتي ذلك في إطار استمرار مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين يحملون جنسيات متعددة وممارستهم نشاطاً إجرامياً فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار واستخراجها من باطن الأرض للإتجار فيها وتهريبها إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة ، وقيامهم بإصدار وثائق مزورة تسمح ببيعها فى سوق تجارة الأعمال الفنية والمتاحف الدولية بالطرق الشرعية، حيث أمكن ضبطهم والتنسيق مع الجهات المعنية بالدول التى تم تهريب القطع الأثرية لها وإعادتها للبلاد، كما تبين قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .. هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (150) مليون جنيه تقريباً.