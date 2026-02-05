الرئيس البرازيلي: أبلغت ترامب باهتمامنا بالانضمام لمجلس السلام إذا ركز على غزة

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الخميس إن بلاده مهتمة بالانضمام إلى مجلس السلام الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شريطة أن يقتصر تركيز المناقشات على غزة.

وأضاف الرئيس البرازيلي في مقابلة مع موقع يو.أو.إل الإخباري إنه سيسافر على الأرجح إلى واشنطن في الأسبوع الأول من مارس المقبل لعقد اجتماع مع ترامب.

وأكد دا سيلفا بنهاية يناير الماضي، على مركزية دور الأمم المتحدة، محذرا من أي مساع قد تضعف مكانتها أو تخلق أطرا موازية لها خارج الشرعية الدولية.

ودعا إلى ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة، وذلك ردا على إنشاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أُطلق عليه اسم "مجلس السلام"، معربا عن رغبته في أن يقتصر نطاق عمل المجلس على ملف قطاع غزة فقط.

وكان البيت الأبيض قد أعلن على هامش منتدى دافوس العالمي، عن إنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، في إطار خطة تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.