حفاظًا على الأرواح .. طلب إحاطة لتوسعة وازدواج الطريق الزراعي الشرقي بسوهاج

تقدّم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّهًا إلى كلٍ من:الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل،والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن الطريق الزراعي الشرقي يُعد أحد الشرايين المرورية الرئيسية بمحافظات صعيد مصر، حيث يربط بين محافظتي سوهاج وقنا، ويمر بمركزي أخميم ودار السلام، ويخدم كثافات سكانية مرتفعة وحركة يومية مكثفة للأفراد والبضائع.

وأشار إلى أنه في ظل الزيادة السكانية المتسارعة خلال الفترة الأخيرة، وتنفيذ الدولة لعدد من محاور التنمية القومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها محور جرجا ومحور دار السلام، لم يعد الطريق في وضعه الحالي قادرًا على استيعاب الأحجام المرورية المتزايدة.

وأكد النائب أن توسعة وازدواج الطريق باتت ضرورة ملحّة حفاظًا على أرواح المواطنين، في ظل ما يشهده الطريق سنويًا من حوادث مرورية جسيمة أسفرت عن حالات وفاة وإصابات، نتيجة الازدحام الشديد وسوء التنظيم المروري، ما يستوجب رفع كفاءته وزيادة طاقته الاستيعابية وتحسين عوامل الأمان عليه.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح:

• موقفها من توسعة وازدواج الطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج.

• مدى إمكانية إدراج مشروع التوسعة ضمن الخطة التنموية أو الاستثمارية القادمة.

• البرنامج الزمني المقترح للتنفيذ حال الموافقة على المشروع.