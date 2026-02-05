قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقترحات برلمانية لـ تشريع يقصر استخدام مواقع التواصل على سن معينة
ضبط خلية تجسس تعمل لصالح إيران داخل إسرائيل
الأربعاء أم الخميس؟.. معهد الفلك يعلن أول أيام شهر رمضان 2026
الذهب يصعد مجددًا في تعاملات مساء اليوم 5 - 2 - 2026
تحذير النبي من التخلف عن صلاة الجمعة كسلًا وتهاونًا
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حفاظًا على الأرواح .. طلب إحاطة لتوسعة وازدواج الطريق الزراعي الشرقي بسوهاج

النائب عبد اللطيف أبو الشيخ
النائب عبد اللطيف أبو الشيخ
عبد الرحمن سرحان

تقدّم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّهًا إلى كلٍ من:الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل،والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن الطريق الزراعي الشرقي يُعد أحد الشرايين المرورية الرئيسية بمحافظات صعيد مصر، حيث يربط بين محافظتي سوهاج وقنا، ويمر بمركزي أخميم ودار السلام، ويخدم كثافات سكانية مرتفعة وحركة يومية مكثفة للأفراد والبضائع.

وأشار إلى أنه في ظل الزيادة السكانية المتسارعة خلال الفترة الأخيرة، وتنفيذ الدولة لعدد من محاور التنمية القومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها محور جرجا ومحور دار السلام، لم يعد الطريق في وضعه الحالي قادرًا على استيعاب الأحجام المرورية المتزايدة.

وأكد النائب أن توسعة وازدواج الطريق باتت ضرورة ملحّة حفاظًا على أرواح المواطنين، في ظل ما يشهده الطريق سنويًا من حوادث مرورية جسيمة أسفرت عن حالات وفاة وإصابات، نتيجة الازدحام الشديد وسوء التنظيم المروري، ما يستوجب رفع كفاءته وزيادة طاقته الاستيعابية وتحسين عوامل الأمان عليه.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح:
    •    موقفها من توسعة وازدواج الطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج.
    •    مدى إمكانية إدراج مشروع التوسعة ضمن الخطة التنموية أو الاستثمارية القادمة.
    •    البرنامج الزمني المقترح للتنفيذ حال الموافقة على المشروع.

النائب عبد اللطيف أبو الشيخ المستشار هشام بدوي لجنة النقل مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

التضامن

وزيرة التضامن تتفقد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة بحضور هبة السويدي والفنانة ماجدة الرومي

مدينة الأبحاث العلمية

مدينة الأبحاث تختتم فعاليات المدارس الشتوية 2026

التعليم العالي

وزير التعليم العالي يشهد انطلاق يوم التعاون العلمي والأكاديمي المصري الفرنسي بجامعة سيرجي بباريس

بالصور

تجاهل صحة اللثة يزيد من الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.. أبرزها أمراض القلب

الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل

نينا مغربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة تجمع بين الجرأة والرقي

نينا مغربي
نينا مغربي
نينا مغربي

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد