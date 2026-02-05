نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية

يزور النجم العالمي والساموراي الياباني جوتيتشي اوكادا، مصر حاليا في عدة مقاصد تاريخية.



قال خبير الآثار على ابودشيش، أن النجم جوتيتشي، يجهز حاليا لتسجيل برنامج مهم عن الحضارة المصرية، ومقرر إذاعتة في اليابان والمتحف المصري بالتحرير وسقارة والأقصر.





أوضح أبودشيش، أن البرامج سيروج للحضارة والتاريخ المصري القديم، والذى يعشقة الشعب الياباني ليكون نقطة جديدة في ترويج السياحة المصرية.



افاد خبير الآثار، ​كان من الممتع جداً رؤية انبهار "الساموراي" بعظمة الأجداد وسحر الحضارة المصرية القديمة خلال جولته، لافتا دائماً ما تظل مصر هي القبلة التي تجذب مبدعي العالم.



يذكر أن ​أوكادا ليس مجرد ممثل، بل هو أحد أهم أعمدة الفن في اليابان، وحاصل على جائزة "أفضل ممثل" من الأكاديمية اليابانية، ويشتهر ببراعته القتالية وتقمصه المذهل لشخصيات الساموراي والمقاتلين.

ومن أبرز أعماله التي تركت بصمة عالمية، فيلم The Eternal Zero (الذي حصد عنه جائزة أفضل ممثل).

​فيلم Hell Dogs، سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة The Fable، ​فيلم Sekigahara.