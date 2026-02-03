هند الضاوي: لا وجود لآثار تثبت قيام دولة عبرية في عهد النبي داوود

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن الحديث عن وجود دولة عبرية تاريخيًا في عهد النبي داوود لا يستند إلى أي آثار أو شواهد تاريخية حقيقية على أرض الواقع، مشددة على أنه لا توجد دلائل مادية تثبت هذا الادعاء.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزير التراث الإسرائيلي أعلن تخصيص نحو 200 مليون شيكل لإعادة تأهيل ما يسمى بالتراث اليهودي في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مخطط واضح لتهويد الضفة الغربية وفرض رواية تاريخية تخدم الاحتلال.

وشددت هند الضاوي، على أن وزير التراث الإسرائيلي عُرف بمواقف وصفتها بالغريبة والمتطرفة، مشيرة إلى أنه سبق وأدلى بتصريح في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دعا فيه إلى إلقاء قنبلة نووية على القطاع.

وتابعت: "مثل هذه التصريحات والمواقف تعكس حالة من التطرف الشديد، وتوضح طبيعة العقلية التي تقف خلف السياسات الإسرائيلية الحالية"، معتبرة أن هذه المواقف غير طبيعية وتثير تساؤلات واسعة حول توجهات صانعي القرار داخل حكومة الاحتلال.