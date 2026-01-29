هند الضاوي: أي ضربة أمريكية لإيران تمثل خسارة فادحة لروسيا في الشرق الأوسط

أكدت الاعلامية هند الضاوي أن إقدام الولايات المتحدة على توجيه ضربة عسكرية لإيران، حال وقوعه، سيُعد خسارة استراتيجية كبيرة لروسيا في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل حرص موسكو على الحفاظ على قواعدها العسكرية في البحر المتوسط.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن سوريا كانت حليف مهم لروسيا في المنطقة، تليها إيران، مشيرة إلى أن موسكو فقدت نفوذها في سوريا بعد تحولات سياسية وتفاهمات معينة، مؤكدة أن توجيه ضربة لإيران سيشكل ضربة قاسية أخرى لمصالح روسيا الإقليمية، ما لم يحدث اتفاق بين موسكو وواشنطن لتقاسم النفوذ أو ما وصفته بـ«تقسيم الكعكة» داخل إيران.

وأضافت هند الضاوي، أن مصير عدد من الزعماء السابقين، من بينهم صدام حسين ومعمر القذافي وبشار الأسد وعلي عبد الله صالح، خير دليل يؤكد أنه لا بديل عن الدولة الوطنية ومؤسساتها، مشددة على أن الدول الكبرى لا تتحرك بدوافع أخلاقية، وإنما وفقًا لمصالحها الاستراتيجية أولًا وأخيرًا.