أخبار العالم

الصومال والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تعاون بـ 102 مليون دولار

أ ش أ

وقّعت الحكومة الفيدرالية الصومالية والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في العاصمة مقديشيو، اتفاقية تعاون بقيمة 102 مليون دولار أمريكي، تهدف إلى دعم جهود التنمية الاجتماعية في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح وزير المالية الصومالي بيهي إيمان عيغي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالة (صونا)- أن الاتفاقية تركز على تطوير قطاع التعليم، عبر تعزيز البنية التحتية التعليمية، وتحسين التجهيزات والوسائل التعليمية، ورفع جودة العملية التعليمية، إلى جانب التوسع في إنشاء المؤسسات التعليمية.

وأضاف أن 30 مليون دولار من إجمالي قيمة الاتفاقية خُصصت لدعم الميزانية الوطنية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للدولة.

وأشار إلى أن جزءًا من هذا التمويل سيُوجَّه إلى تعزيز الاستقرار في المناطق المحررة من عناصر جمعة "الشباب" الإرهابية، من خلال توفير الخدمات الحكومية الأساسية للصوماليين.

من جهة أخرى.. استقبل وزير الدولة لشؤون الموانئ والنقل البحري الصومالي محمد عبد القادر، اليوم، وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، ترأسته سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الصومال فرانشيسكا دي ماورو.

وقام عبدالقادر، برفقة نائبي مدير ميناء مقديشيو الدكتور علي حاجي وعبد الله كرشـي، إلى جانب وفد الاتحاد الأوروبي، بجولة ميدانية شملت مختلف أقسام ميناء العاصمة، اطّلعوا خلالها على سير الأعمال والمشروعات الجارية داخل الميناء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق تطوير الموانئ، ودور الاتحاد الأوروبي في دعم خطط الحكومة الرامية إلى تطوير وتوسعة ميناء مقديشيو، إضافة إلى تعزيز أمن وسلامة النقل والملاحة البحرية.

