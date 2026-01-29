ظاهرة كونية .. إبراهيم عيسى: عمرو دياب أهم من عبد الحليم حافظ

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المطرب عمرو دياب أهم كثيرا من المطرب الراحل عبد الحليم حافظ.

وقال عيسى في تصريحات له في بودكاست مع الكاتب الصحفي عادل حموده، :" عمرو دياب منفتح على موسيقى العصر والمتغيرات الموسيقية بشكل هائل".

وتابع " عبد الحليم حافظ زار لندن كثيرا وكان له علاقات خارجية قوية للغاية لكنه لم يقم بالغناء مع أي مطرب إنجليزي أو فرنساوي ولم يتواصل مع عصره آنذاك".

وأكمل عيسى:" عمرو دياب له 175 أغنية بتتغنى بلغات العالم وأغاني عمرو دياب بتتغنى باليونانية والروسية وعمرو دياب ظاهرة كونية".

ولفت إبراهيم عيسى:" عمرو دياب تالت مطرب استماعا في العالم ولديه مليارات المشاهدة والاستماع"، مضيفا:" عمرو دياب غير مقدر من الوسط الثقافي والموسيقي في مصر".