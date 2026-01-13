قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط جديد .. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
بعد شائعة وفاته.. أول ظهور لـ إبراهيم عيسى بصحبة عادل حمودة

ابراهيم عيسي
ابراهيم عيسي
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي عادل حمودة صورة جديدة له رفقة الاعلامي والكاتب ابراهيم عيسي بعد شائعة وفاة الأخير.


إبراهيم عيسى 

وكتب عادل حمودة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بعد أقل من ٢٤ ساعة من الإشاعة المؤسفة عن الاستاذ إبراهيم عيسى هو الآن يصور مع الاستاذ عادل حمودة الحلقات الجديدة من بودكاست عادل حمودة  الجزء الثاني
#ابراهيم_عيسى #عادل_حمودة" 

وكان الكاتب إبراهيم عيسى، كشف عن الرواية التي كتبها وألَّفها عن الفنان عمرو دياب.

وأطلق إبراهيم عيسى على الرواية، اسم “عمرو دياب.. حيث هناك وحده”، وهي الرواية التي ترصد تاريخ حياة عمرو دياب الغنائية منذ البداية وحتى وصل إلى القمة؛ ليطلق عليه عديد من الألقاب، منها “الهضبة”.

وكشف الإعلامي إبراهيم عيسى، سر نجاح الفنان عمرو دياب وتحقيقه أرقاما قياسية في عام 2025.

وقال عيسى، خلال برنامجه “لدي أقوال أخرى” على “راديو نجوم FM”: "فرق كبير بين ما يريده الناس وما يحتاجه الناس، عمرو دياب قادر يعمل الاتنين على مدار 40 سنة، ويمتلك هذا الوعي واتساع الأفق في الموسيقى، وقدرته على التنوع والتواصل مع الموسيقى في العالم كله".

وأضاف: "عمرو دياب ليس مجرد مُغنٍ أو مطرب أو ملحن عادي؛ لكنه موسيقي شامل، ولم تتوفر هذه الصفات إلا في أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، فالهضبة قادر على صناعة تجربة موسيقية، لما تقرَّب من الهضبة؛ تعرف إن أم كلثوم بالنسبة له معبودة، والموسيقار عبد الوهاب بالنسبة له قمة الجبل".

واستطرد: "بالنظر لأرقام عمرو دياب في عام 2025؛ فهو الفنان العربي رقم 1 على اليوتيوب، محققا مليارا و700 مليون مشاهدة، وهو أعلى رقم لعمرو دياب حققه على المنصة في تاريخه، يليه تامر حسني بـ مليار و 200 مليون، بفارق 500 مليون مشاهدة عن الهضبة، كما حققت أغنية بابا 210 ملايين مشاهدة.. وأغنية خطفوني 107 ملايين مشاهدة”.

ابراهيم عيسي عادل حمودة شائعة وفاة إبراهيم عيسي

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

منتخب مصر

حلم البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

وزير الاتصالات

الاتصالات: التكنولوجيا فرصة وتهديد وعلينا تحصين شبابنا من خلال التدريب

البرلمان

برلماني: هدفنا الأساسي خدمة الشعب

صورة الملف

الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين .. ورسائل عاجلة من شعبة الدواجن والمنتجين قبل رمضان.. أخبار التوك شو

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

تنفيذ 14 مشروعاً بقطاع تحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية بالشرقية

ترعه
ترعه
ترعه

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة ورياح ودرجات حرارة تصل إلى 5

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

