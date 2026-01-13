بعد شائعة وفاته.. أول ظهور لـ إبراهيم عيسى بصحبة عادل حمودة

شارك الإعلامي عادل حمودة صورة جديدة له رفقة الاعلامي والكاتب ابراهيم عيسي بعد شائعة وفاة الأخير.



إبراهيم عيسى

وكتب عادل حمودة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بعد أقل من ٢٤ ساعة من الإشاعة المؤسفة عن الاستاذ إبراهيم عيسى هو الآن يصور مع الاستاذ عادل حمودة الحلقات الجديدة من بودكاست عادل حمودة الجزء الثاني

#ابراهيم_عيسى #عادل_حمودة"

وكان الكاتب إبراهيم عيسى، كشف عن الرواية التي كتبها وألَّفها عن الفنان عمرو دياب.

وأطلق إبراهيم عيسى على الرواية، اسم “عمرو دياب.. حيث هناك وحده”، وهي الرواية التي ترصد تاريخ حياة عمرو دياب الغنائية منذ البداية وحتى وصل إلى القمة؛ ليطلق عليه عديد من الألقاب، منها “الهضبة”.

وكشف الإعلامي إبراهيم عيسى، سر نجاح الفنان عمرو دياب وتحقيقه أرقاما قياسية في عام 2025.

وقال عيسى، خلال برنامجه “لدي أقوال أخرى” على “راديو نجوم FM”: "فرق كبير بين ما يريده الناس وما يحتاجه الناس، عمرو دياب قادر يعمل الاتنين على مدار 40 سنة، ويمتلك هذا الوعي واتساع الأفق في الموسيقى، وقدرته على التنوع والتواصل مع الموسيقى في العالم كله".

وأضاف: "عمرو دياب ليس مجرد مُغنٍ أو مطرب أو ملحن عادي؛ لكنه موسيقي شامل، ولم تتوفر هذه الصفات إلا في أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، فالهضبة قادر على صناعة تجربة موسيقية، لما تقرَّب من الهضبة؛ تعرف إن أم كلثوم بالنسبة له معبودة، والموسيقار عبد الوهاب بالنسبة له قمة الجبل".

واستطرد: "بالنظر لأرقام عمرو دياب في عام 2025؛ فهو الفنان العربي رقم 1 على اليوتيوب، محققا مليارا و700 مليون مشاهدة، وهو أعلى رقم لعمرو دياب حققه على المنصة في تاريخه، يليه تامر حسني بـ مليار و 200 مليون، بفارق 500 مليون مشاهدة عن الهضبة، كما حققت أغنية بابا 210 ملايين مشاهدة.. وأغنية خطفوني 107 ملايين مشاهدة”.