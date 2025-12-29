قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على المتأهلين من مجموعة مصر إلى دور الـ 16 بأمم أفريقيا
تأليف إبراهيم عيسى.. تفاصيل رواية قصة حياة عمرو دياب
أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026
زيمبابوي وأنجولا يغادران كان 2025.. مصر وجنوب إفريقيا لـ دور الـ 16
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة
فن وثقافة

تأليف إبراهيم عيسى.. تفاصيل رواية قصة حياة عمرو دياب

عمرو دياب وإبراهيم عيسى
عمرو دياب وإبراهيم عيسى
أحمد إبراهيم

كشف الكاتب إبراهيم عيسى، عن الرواية التي كتبها وألَّفها عن الفنان عمرو دياب.

وأطلق إبراهيم عيسى على الرواية، اسم “عمرو دياب.. حيث هناك وحده”، وهي الرواية التي ترصد تاريخ حياة عمرو دياب الغنائية منذ البداية وحتى وصل إلى القمة؛ ليطلق عليه عديد من الألقاب، منها “الهضبة”.

إبراهيم عيسى يكشف سر نجاح عمرو دياب

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، سر نجاح الفنان عمرو دياب وتحقيقه أرقاما قياسية في عام 2025.

وقال إبراهيم عيسى، خلال برنامجه “لدي أقوال أخرى” على “راديو نجوم FM”: "فرق كبير بين ما يريده الناس وما يحتاجه الناس، عمرو دياب قادر يعمل الاتنين على مدار 40 سنة، ويمتلك هذا الوعي واتساع الأفق في الموسيقى، وقدرته على التنوع والتواصل مع الموسيقى في العالم كله".

وأضاف: "عمرو دياب ليس مجرد مُغنٍ أو مطرب أو ملحن عادي؛ لكنه موسيقي شامل، ولم تتوفر هذه الصفات إلا في أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، فالهضبة قادر على صناعة تجربة موسيقية، لما تقرَّب من الهضبة؛ تعرف إن أم كلثوم بالنسبة له معبودة، والموسيقار عبد الوهاب بالنسبة له قمة الجبل".

واستطرد: "بالنظر لأرقام عمرو دياب في عام 2025؛ فهو الفنان العربي رقم 1 على اليوتيوب، محققا مليار و700 مليون مشاهدة، وهو أعلى رقم لعمرو دياب حققه على المنصة في تاريخه، يليه تامر حسني بـ مليار و 200 مليون، بفارق 500 مليون مشاهدة عن الهضبة، كما حققت أغنية بابا 210 ملايين مشاهدة.. وأغنية خطفوني 107 ملايين مشاهدة”.

عمرو دياب الفنان عمرو دياب أعمال عمرو دياب إبراهيم عيسى الكاتب إبراهيم عيسى

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

