اتهمتني بقتل زوجي.. قرار حاسم من بدرية طلبة ضد سيدة: مش هسيب حقي |خاص

قررت الفنانة بدرية طلبة أن تلاحق سيدة قامت باتهامها بقتل زوجها وهو الامر الذى أثار حالة من الجدل الواسع.

وقالت بدرية طلبة فى تصريح خاص : انا مش هسيب حقي وقمت برفع دعوى قضائية ضد سيدة مصرية لكنها تعيش فى الكويت ولذلك كلفت أحد المحاميين بالكويت برفع دعوى قضائية ضدها هناك كما قررت رفع دعوى قضائية ضدها فى مصر أيضا.

وأضافت بدرية طلبة: هذه الخطوة الجديدة فى القضية تعني الكثير وتبرهن على براءتى من التهمة التى نسبتها هذه السيدة لى وهى قتل زوجي.

عودة بدرية طلبة

كشفت بدرية طلبة في تصريحات صحفية خلال الساعات الماضية عن سر تغيبها الفترة الماضية عن جمهورها، حيث أكدت أنا مازالت مهتمة بقضية اتهامها من بعض المتابعين لها بأنها السبب في وفاة زوجها الذي رحل في أغسطس الماضي .

كيف توفي زوج بدرية طلبة؟

وفي لقاء إعلامي سابق للفنانة بدرية طلبة عقب وفاتها زوجها منذ فترة، تحدثت عن الأمر بشكل مفصل وقالت إنها "مستغربة" من توجيه اتهامات لها بقتل زوجها، مؤكدة أنها كلفت محاميها برفع دعوى قضائية، قائلة "معرفش اللي كتبت تعليق تقول إني قتلت جوزي وسافرت جابت الجراءة دي منين، والمحامي حلف مش هيسبها".

وأضافت أنها كانت في باريس لحضور عرض مسرحي بصحبة ابنتها، مشيرة إلى أن زوجها كان في حالة صحية جيدة ويتابعها أثناء رحلتها.

وانهارت بدرية طلبة في البكاء قائلة: "ربنا وحده وكيلي وأنا مش بنام، وأنا لحد دلوقتي رافضة أنه توفى والناس ظالمة أوي ووحشة أوي، والناس طلقتنا وجوزتنا وبيقولوا سابته وهو عيان ومن الكلام ده خلوني راجعت الكاميرات بتاعتى ممكن أكون سيبته تعبان ولقيته زي الفل".

ووجهت حديثها لمنتقديها: "أنتم هتكونوا أحن عليه مني ولو أنا طلقته في بنا عشرة هحزن عليه وبنتي الكبيرة اللي كانت هنا والأحفاد عرفوا من المدرسة وانهاروا".

سر غياب بدرية طلبة

وقالت بدرية طلبة: غيابي عن الأنظار خلال الفترة الماضية كان لمحاولتي تصحيح اللغط حول تصريحاتي، مؤكدة أنها لم تقصد الإساءة للشعب المصري.

وأضافت أن الأزمة كانت مُفتعلة، وأنها تمكنت من تصويب الوضع مع الجمهور.

كما أوضحت أن الخلاف مع نقابة المهن التمثيلية في طريقه للحل،لافتة إلى أن الأزمات يتم حلها، لكن أهم شيء هو محبة الجمهور.

حقيقة خلاف بدرية طلبة و ياسمين عبد العزيز

ونفت بدرية في تصريحات صحفية مؤخراً وجود أي خلافات مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مشيرة الى أن علاقتها بها جيدة، وأن الأخيرة دعمتها دائماً، واصفة إياها بـ«ميجا ستار».