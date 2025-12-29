أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بعد نقله لإحدى المستشفيات العسكرية.. خاص

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل مؤكدا أن حالته فى تحسن ومستقرة.

وقال أشرف زكي فى تصريح خاص لصدى البلد : محيي إسماعيل بحالة صحية جيدة وهو فى غرفة عادية وقد تم نقله الى إحدى المستشفيات العسكرية لتحقيق مزيدة من الرعاية له.

محيي إسماعيل يتلقى جلسات العلاج الطبيعي

وقد نفى المخرج اشرف فايق جميع ما تداول بشأن حالة عمه الفنان محيى إسماعيل وانه يطلب الإستغاثة للخروج من العناية المركزة.

وقال أشرف فايق فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، ان الفنان محيي اسماعيل حالته مستقرة الآن وانه يتلقى جلسات العلاج الطبيعى اللازمة لحالته.

ووجه أشرف فايق رسالة لجمهور الفنان ، ان لا احد ينساق وراء الشائعات وان كل هذه المعلومات خالية من الصحة تماما .

وكان تعرض الفنان محيي إسماعيل لوعكة صحية خلال الأيام الماضية أدت الى نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وكان أحدث ظهور للفنان محيي إسماعيل خلال الساعات الماضية من داخل غرفة العناية المركزة رفقة ابن شقيقه المخرج أشرف فايق.

وكشف المخرج أشرف فايق، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري سابقا، عن تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل، مؤكدًا أنه ما زال يتلقى العلاج داخل المستشفى تحت رعاية قسم القلب.

وأوضح أشرف فايق أن الحالة الصحية للفنان مستقرة وبخير الحمد لله، لافتًا إلى أن محيي إسماعيل أكد بنفسه أنه أفضل من أمس.

وأشار إلى أنه رفض خروج محيي إسماعيل من المستشفى في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة استكمال تلقي العلاج والاطمئنان عليه بشكل كامل قبل السماح له بالمغادرة.

وأضاف أن الفنان محيي إسماعيل يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين، حيث يحرص على الاطمئنان عليه يوميًا كل من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أيمن عزب، والفنان محمود حميدة، والمخرج خالد جلال، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن.

وكان كشف المخرج أشرف فايق عن كواليس زيارته للفنان محيي إسماعيل وبصحبته الفنان محمود حميدة الذى حرص على مساندة صديقه محيي إسماعيل.

وقال أشرف فايق فى تصريح خاص لـ صدى البلد: أود أن أوجه الشكر للفنان محمود حميدة الذى لم يترك صديقه محيي إسماعيل لحظة واحدة فى المستشفى وقمنا اليوم بزيارته وجلسنا معه فترة طويلة نتحدث فى كثير من القضايا المختلفة وهو مازال فى العناية المركزة.