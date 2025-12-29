وزير الثقافة: إعداد برنامج للاحتفاء باختيار شمال سيناء عاصمةً للثقافة المصرية 2026

أكد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن اختيار شمال سيناء عاصمةً للثقافة المصرية لعام 2026 يجسد رؤية الدولة في ترسيخ دور الثقافة كأحد محركات التنمية وبناء الوعي، مشيرًا إلى أن الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة، تعمل على إعداد برنامج ثقافي وفني متكامل يليق بمكانة سيناء وتاريخها، ويقدم مختلف ألوان الإبداع والمعرفة، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير ورفع كفاءة المواقع والمنشآت الثقافية بالمحافظة لتكون منصات فاعلة لنشر الثقافة والفنون.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم مع الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، لبحث مقترحات برنامج الاحتفاء باختيار شمال سيناء عاصمةً للثقافة المصرية لعام 2026، بحضور خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك في مستهل زيارة الوزير لمدينة العريش لحضور ختام مؤتمر أدباء مصر.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المقرر تنظيمها على أرض المحافظة، بما يعكس خصوصيتها الثقافية والتراثية، إلى جانب استكمال جهود تطوير البنية التحتية الخاصة بالمواقع الثقافية بشمال سيناء، ضمن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

من جانبه، رحّب مجاور بزيارة وزير الثقافة، مؤكدًا أن الاحتفاء بشمال سيناء عاصمةً للثقافة المصرية يمثل خطوة مهمة لدعم الحراك الثقافي والفني بالمحافظة وتعزيز الهوية والانتماء لدى المواطنين..مشددا على استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع وزارة الثقافة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح الفعاليات والأنشطة المقررة، بما يحقق مردودًا ثقافيًا ومجتمعيًا إيجابيًا على أبناء شمال سيناء.

