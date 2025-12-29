قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم في مصر
الأونروا: سكان غزة أجبروا على العيش وسط أنقاض آيلة للانهيار وخيام تفتقر لأدنى مقومات الأمان
الكرملين" يؤكد ضرورة سحب كييف لقواتها المسلحة من حدود دونباس الإدارية لوقف القتال
بعد الإعلان عن استشهاده.. من هو أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام؟
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12
بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في إنقلاب تروسيكل بالطريق الدائري بمركز ديروط بأسيوط
تغييرات بالجملة.. تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا فى أمم إفريقيا رسميًا
دعاء يوم الإثنين للصائمين.. اغتنم ساعة الإجابة في طلب العفو والمغفرة
توقعات أسعار الذهب 2026 .. هتشتري ولا هتبيع؟ خبير يوضح
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أكبر خريطة درامية.. WATCH IT تكشف رسميًا عن دراما موسم رمضان 2026

مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان
سعيد فراج

أعلنت منصة WATCH IT الرقمية خطتها لموسم رمضان 2026 الذي ينطلق في فبراير المقبل، حيث كشفت عن خريطة درامية واسعة من الأعمال الأصلية، لتؤكد مرة أخرى مكانتها كوجهة للمحتوى العربي المميز وموطن أكبر نجوم الموسم الرمضاني.

وتجمع خريطة رمضان هذا العام مزيجًا قويًا من النجوم الكبار والمواهب الصاعدة عبر باقة متنوعة من الأعمال التي تمتد بين الدراما والرومانسية والتشويق والكوميديا والموضوعات الاجتماعية، لتمنح المشاهد تجربة مشاهدة ثرية ومتجددة طوال الشهر الكريم.

وتتضمن مسلسلات رمضان 2026 على WATCH IT "رأس الأفعى" بطولة النجم أمير كرارة وشريف منير وأحمد غزي و"اشهد يا ليل" بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين في عمل درامي رومانسي، و"علي كلاي" بطولة أحمد العوضي مع درة ضمن أحداث مشوقة مليئة بالإثارة.

وتقدم المنصة "عرض وطلب" بطولة سلمى أبو ضيف بمشاركة مصطفى أبو سريع ورحمة أحمد وسماح أنور وعلي صبحي و"أب ولكن" بطولة محمد فراج بمشاركة ركين سعد و"درش" بطولة الفنان مصطفى شعبان، بالإضافة إلى "تحت الحصار" الذي يجمع منة شلبي وإياد نصار و" فن الحرب" بطولة يوسف الشريف.

وتضمنت قائمة مسلسلات هذا العام أيضًا مسلسل "فخر الدلتا" بطولة الفنان الصاعد أحمد رمزي ويستضيف عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف بينهم النجم أشرف عبد الباقي والقدير حسين فهمي وانتصار وتارا عبود، و"حكاية نرجس" بطولة النجمة ريهام عبد الغفور و"أولاد الراعي" بطولة جماعية بمشاركة ماجد المصري وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي، و"فرصة أخيرة" بطولة النجمين محمود حميدة وطارق لطفي.

وتضم الخريطة "مين ما بيحبش مودي" الذي يجمع النجم ياسر جلال والنجمة ميرفت أمين وآيتن عامر و"بيبو" بطولة كزبرة بمشاركة هالة صدقي وسيد رجب ووليد فواز وإسلام إبراهيم و"حد أقصى" بطولة روجينا بمشاركة فدوى عابد وخالد كمال ومحمد القص، و"توابع" بطولة النجمة ريهام حجاج وأسماء أبو اليزيد وأنوشكا وأخيرًا "ألوان زرقا" بطولة جومانا مراد، لتؤكد   WATCH IT أن موسم رمضان 2026 سيكون استثنائيًا ويجمع كل ما ينتظره المشاهد في مكان واحد.

منصة WATCH IT رأس الأفعى اشهد يا ليل علي كلاي عرض وطلب درش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

ترشيحاتنا

الأظافر

احذر .. الأظافر تكشف عن إصابتك بهذا المرض

بسنت يوسف

توقعات صادمة لنجوم الفن في 2026.. بسنت يوسف تكشف مفاجآت

حظك اليوم وتوقعات الابراج

3 أبراج محظوظة في المال والعمل بعام 2026 .. أنت منهم؟

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد