هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ

قالت الفنانة هدى رمزي، أنها شخصية بطبيعة الحال تحب المنزل، فهي «بيتوتية» ولا تفضل الخروج بكثرة، مردفة أنها ستحتفل برأس السنة الجديدة في منزلها على «الكنبة» وذلك على حد وصفها وتتابع مسلسلاتها المفضلة.

وتابعت الفنانة هدى رمزي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، متحدثة عن علاقتها بالفنانة سهير رمزي والتي وصفتها بـ «التوأم الروحي»، مؤكدة أن بينهما تشابهًا كبيرًا في الطباع ونمط الحياة، إذ يجمعهما حب الهدوء والجلوس في المنزل وتبادل الحديث حول الأعمال الفنية، معتبرة أن هذه التفاصيل البسيطة تمثل متعة حقيقية بالنسبة لهما.

وأوضحت الفنانة هدى رمزي، أنها لم تكن راضية عن الأعمال الفنية التي تُعرض ولا تحب أن تتابع أي مسلسلات أو أفلام، معقبة بأن الفن أختلف تماماً في الوقت الحالي عما كان يقدم قديماً، معقبة بقول: الفن بقى غريب علينا دلوقتي بحس زي ما بدخل مكان مش زي بيتنا.

وأشارت الفنانة هدى رمزي، إلى أن المستوى الذي يقدم في الأعمال الفنية لم تكن راضية عنه نهائياً، فقديماً كان قائمًا على القيم الإنسانية والترابط الاجتماعي، ويعكس صورة الأسرة والعلاقات المحترمة، سواء في المضمون أو في أسلوب الحوار والملابس، مشددة على أن روح «العائلة» داخل العمل الفني كانت عنصرًا أساسيًا ينعكس بصدق على الشاشة.

وأختتمت الفنانة هدى حديثها بقول: «دلوقتي بقيت بسمع أن الفنان عاوز يخلص دوره بسرعة علشان يروح يلحق يصور اللي بعده والفن لو مكانش فيه العلاقات الإنسانية اللي بين الفنانين مش بيبان صح على الشاشة وحالياً في فنانات بيجيدوا الأداء الطبيعي والتلقائي بس المواضيع مش بتاعتنا».

