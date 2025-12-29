ناقدة: الملحد فيلم جيد للغاية.. ووالدة شيماء جمال ساهمت في الدعاية لورد وشوكولاتة lخاص

أكدت الناقدة مها متبولي ان الضجة التى احدثها فيلم" الملحد"، والمقرر عرضه يوم الاربعاء القادم، جاءت بسبب مؤلفه إبراهيم عيسي.

وتابعت مها متبولي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: الكاتب الكبير إبراهيم عيسي مثير للجدل، وموقفه من التيارات الدينية وهو الذي قد يكون احدث الضجه، وقد تطرق الي موضوع شائك للغاية فى فيلم الملحد، ولكن العمل جيد للغاية، وقد أوضح الصراع بين التطرق والوسطية.

وأستكملت الناقدة مها متبولي: اي هجوم يسبق اي عمل فني يصنع له دعاية، وهو ما حدث مع فيلم الست.

وأستكملت: أكبر دليل علي ذلك حين عرض مسلسل ورد وشوكولاته،وتحدثت عنه والدة شيماء جمال ساهمت فى الدعاية للعمل.

يذكر أن فيلم “الملحد” بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير هذا الانتشار على المجتمع.