وفاة هشام عصام .. قصة استئصاله جزءا من المعدة وتعاونه مع الكينج والهضبة

خيم الحزن على الوسط الفني وتحديدا الموسيقي بعد الإعلان عن وفاة عازف العود والمؤلف الموسيقي الشاب هشام عصام وهو الخبر الذي كشف عنه الفنان محمد الطوخي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وقال صديقه محمد الطوخي في منشور علي موقع فيسبوك: «الأخ والصديق الغالي والفنان الكبير هشام عصام في ذمة الله، الله يرحمه ويغفر له، وإنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسرته وكل أحبابه».

وجاءت الصدمة على زملائه ومحبيه وكل من تابع مسيرته الفنية حيث نعاه الطوخي بكلمات مؤثرة وصفه فيها بالاخ والصديق العزيز والفنان الموهوب داعيا له بالرحمة والمغفرة ومؤكدا ان رحيله لا يمثل خسارة انسانية فقط بل فقدانا حقيقيا لاحد الأصوات الموسيقية الواعدة في مصر والعالم العربي.

أزمة هشام عصام الصحية

وكان الراحل هشام عصام مر بازمة صحية بالغة الخطورة قبل ايام من وفاته عقب تعرضه لحادث سير استدعى نقله الى المستشفى حيث خضع لجراحة عاجلة تم خلالها استئصال جزء من المعدة والطحال على أن يخضع لاحقا لتدخل جراحي اخر بسبب كسر في قدمه وسط حالة من القلق والدعوات المتواصلة من محبيه وزملائه بالشفاء الا ان القدر حال دون ذلك.

تعاون هشام عصام مع النجوم

ويعد هشام عصام من ابرز عازفي العود في جيله حيث شارك في حفلات موسيقية كبرى على مسارح دار الاوبرا المصرية وساقية الصاوي وقدم عروضا فنية في عدد من الدول الاوروبية كما اصدر البومه وتر وطير الذي عكس ملامح هويته الموسيقية الخاصة وتعاون خلال مسيرته مع نخبة من نجوم الغناء من بينهم محمد منير وعمرو دياب وحمزة نمرة ليترك خلفه ارثا فنيا مميزا رغم قصر رحلته.