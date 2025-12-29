بعد غد.. "الأوبرا" تستهل العام الميلادي الجديد بحفل مميز لـ "السيمفوني" على المسرح الكبير

تستقبل دار الاوبرا المصرية، العام الميلادى الجديد 2026، بحفل مميز لأوركسترا القاهرة السيمفوني، تحت إشراف قائده الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي ويقوده المايسترو اليوناني فاسيلي تيستانيس وتشارك خلاله السوبرانو الرومانية لاريسا ستيفان مع كورال أكابيلا، وذلك في الثامنة مساء بعد غد /الأربعاء/ على المسرح الكبير بالأوبرا.



ويتضمن برنامج الحفل، تقديم باقة من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين التي باتت إحدى علامات الإحتفال بالعام الميلادي الجديد في مختلف دول العالم وتتنوع بين الفالسات والبولكات والمارشات منها: "أورفيوس فى العالم السفلى لـ أوفنباخ، فالس ذهب وفضة - مقدمة وسولو فيولينة من أوبريت باجانينى لـ فرانز ليهار، سلاح الفرسان الخفيف لـ فرانز فن زوبا، رقصة شيطانية لـ جوزيف هيلمسبرجر الثانى وغيرها إلى جانب هل ألعب دور الفتاة الريفية البريئة- فالس مغامرة سفر - أصوات الربيع - بارون الغجر - بولكا تحت الرعد والبرق - مارش مصرى لـ يوهان شتراوس الثانى بمناسبة ذكرى مرور 200 عام على ميلاده".



يذكر أن مسارح الأوبرا استعدت لإستقبال العام الجديد وتزينت بديكورات تحمل طابع أجواء الكريسماس وبدايات العام وتتمثل فى محاكاة الثلوج وأشجار أعياد الميلاد إلى جانب الأضواء الملونة ومجسمات لشخصية سانتا كلوز كرمز للأمل والتفاؤل بمستقبل مشرق .