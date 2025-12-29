قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد غد.. "الأوبرا" تستهل العام الميلادي الجديد بحفل مميز لـ "السيمفوني" على المسرح الكبير

أ ش أ

تستقبل دار الاوبرا المصرية، العام الميلادى الجديد 2026، بحفل مميز لأوركسترا القاهرة السيمفوني، تحت إشراف قائده الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي ويقوده المايسترو اليوناني فاسيلي تيستانيس وتشارك خلاله السوبرانو الرومانية لاريسا ستيفان مع كورال أكابيلا، وذلك في الثامنة مساء بعد غد /الأربعاء/ على المسرح الكبير بالأوبرا. 


ويتضمن برنامج الحفل، تقديم باقة من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين التي باتت إحدى علامات الإحتفال بالعام الميلادي الجديد في مختلف دول العالم وتتنوع بين الفالسات والبولكات والمارشات منها: "أورفيوس فى العالم السفلى لـ أوفنباخ، فالس ذهب وفضة - مقدمة وسولو فيولينة من أوبريت باجانينى لـ فرانز ليهار، سلاح الفرسان الخفيف لـ فرانز فن زوبا، رقصة شيطانية لـ جوزيف هيلمسبرجر الثانى وغيرها إلى جانب هل ألعب دور الفتاة الريفية البريئة- فالس مغامرة سفر - أصوات الربيع - بارون الغجر - بولكا تحت الرعد والبرق - مارش مصرى لـ يوهان شتراوس الثانى بمناسبة ذكرى مرور 200 عام على ميلاده".


يذكر أن مسارح الأوبرا استعدت لإستقبال العام الجديد وتزينت بديكورات تحمل طابع أجواء الكريسماس وبدايات العام وتتمثل فى محاكاة الثلوج وأشجار أعياد الميلاد إلى جانب الأضواء الملونة ومجسمات لشخصية سانتا كلوز كرمز للأمل والتفاؤل بمستقبل مشرق .

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر

بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

هالة صدقي ودفاعها شريف حافظ

زعمت شراكتها في مطعمها بالشيخ زايد.. رفض دعوى شاليمار شربتلي ضد هالة صدقي

المتهم

سقوط دجال نصب على مواطنين في الإسكندرية

الفتاة

القبض على طالبين أتلفا سيارة فتاة بالمنوفية

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

