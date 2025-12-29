هدى رمزي: لم أندم على قرار إعتزالي الفن ولن أعود للتمثيل نهائياً

أكدت الفنانة هدى رمزي، أن قرار اعتزالها التمثيل جاء بعد تفكير طويل، ولم تتسرع فيه نهائياً بل كان موفقاً للغاية، موضحة أنها لن تعود للفن مرة أخرى بسبب ما يحدث فيه، مشيرة إلى أن ما يُعرض عليها لا يحمسها للعدول عن قرارها.

وتابعت الفنانة هدى رمزي، حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة: «كنت أتمنى أرجع للفن تاني ولكن مش ده البيت اللي أقدر أدخله تاني.. الفن مش جديد عليا وأتولد معايا من أيام أبويا وهو بيتي.. وأتمنيت في يوم من الأيام أرجع لكن بعد اللي شوفته قولت لأ.. واللي بيحصل دلوقتي مش لايق علينا كفنانين».



وأوضحت الفنانة هدى رمزي، أنها كانت تتابع مسلسل عربي ووجدت فيه الفنانة شيرين المتزوجون، وخطفت أنظارها وجعلتها تتابع العمل بشدة بسبب موهبتها وإتقانها للأدوار بطريقة جديدة، والكوميديا تليق عليها للغاية وتأخذ أدوار تليق بها فهي تجيد فن الإختيار.



وأشارت الفنانة هدى رمزي، إلى أنها لم تندم على قرارها بترك الفن، وفي وقت من الأوقات القدر فرض عليها الإعتزال والشهرة أضافت لها كثيراً، مردفة أن الفن جعلها فخورة بنفسها وتشعر بحب الناس في الأماكن العامة والمناسبات.