تفوق للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر وأنجولا قبل مباراة اليوم
شهر رجب .. اعرف فضله وحقيقة فرض الصلاة فيه
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إحداث تمييز في الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد جنازة وعزاء والدة الفنان هاني رمزى

أحمد البهى

أعلن أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، عن موعد عزاء وجنازة والدته .

وقال أمير رمزى: صلاة الجنازة على والدتي مرجريت توفيق مجلي الوحش.. غدا الثلاثاء بكنيسه أبي سيفين التجمع الاول الساعة ١ ظهرا.. العزاء يوم الخميس ١ يناير بقاعة ذات الكنيسة ٦ م.

كان الفنان هاني رمزي قد نَعَى والدته التي رحلت عن عالمنا اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر رمزي صورًا تجمعه بوالدته، وكتب في رسالة مؤثرة:«أمي سابتني وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبي وأحن قلب عليا.. مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاي من بعدك يا أمي، الله يرحمك يا أمي وينيّح روحك يا حبيبتي».

ونعت نقابة المهن التمثيلية فى بيان لها، والدة الفنان الكبير هاني رمزي، والتى رحلت عن عالمنا منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء نص البيان: ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية والدة الفنان هاني رمزي، التي انتقلت إلى رحمة الله اليوم.

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين

احذر .. الأظافر تكشف عن إصابتك بهذا المرض

توقعات صادمة لنجوم الفن في 2026.. بسنت يوسف تكشف مفاجآت

3 أبراج محظوظة في المال والعمل بعام 2026 .. أنت منهم؟

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

