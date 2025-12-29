موعد جنازة وعزاء والدة الفنان هاني رمزى

أعلن أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، عن موعد عزاء وجنازة والدته .

وقال أمير رمزى: صلاة الجنازة على والدتي مرجريت توفيق مجلي الوحش.. غدا الثلاثاء بكنيسه أبي سيفين التجمع الاول الساعة ١ ظهرا.. العزاء يوم الخميس ١ يناير بقاعة ذات الكنيسة ٦ م.

كان الفنان هاني رمزي قد نَعَى والدته التي رحلت عن عالمنا اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر رمزي صورًا تجمعه بوالدته، وكتب في رسالة مؤثرة:«أمي سابتني وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبي وأحن قلب عليا.. مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاي من بعدك يا أمي، الله يرحمك يا أمي وينيّح روحك يا حبيبتي».

ونعت نقابة المهن التمثيلية فى بيان لها، والدة الفنان الكبير هاني رمزي، والتى رحلت عن عالمنا منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء نص البيان: ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية والدة الفنان هاني رمزي، التي انتقلت إلى رحمة الله اليوم.