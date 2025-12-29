قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
فن وثقافة

خليل الملك.. تعرف على شخصية أحمد عبدالله محمود في مسلسل "علي كلاي"

أحمد عبدالله محمود
أحمد عبدالله محمود

يستعد الفنان أحمد عبدالله محمود لخوض تجربة درامية قوية في مسلسل «علي كلاي» بطولة النجم أحمد العوضي والمنتظر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026 .

وظهر أحمد عبدالله محمود في صور حصرية من كواليس العمل بإطلالة مختلفة تعكس طبيعة الشخصية، مؤكدا على قدرته العالية على التقمص وتقديم شخصية مركبة تجمع بين الطموح، القوة، الذكاء .

 

شخصية خليل الملك

حيث يقوم أحمد عبدالله محمود بدور شخص يُدعى خليل الملك من أهل الحارة والذي تجمعه علاقة بـ علي كلاي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي ومن المقرر أن تتوالى الأحداث حول ذلك النوع من الإطار، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور عند عرضه.

العمل الرابع بين أحمد العوضي وأحمد عبدالله محمود

يُذكر أن مسلسل علي كلاي، يجمع أحمد العوضي وأحمد عبدالله محمود للمرة الرابعة بعد مسلسل اللي مالوش كبير ، ضرب نار ،حق عرب ، الذين عُرضوا في سباق دراما رمضان 2021 ، 2023 ، 2024 .

أبطال مسلسل علي كلاي

ويشارك الفنان أحمد عبد الله محمود في مسلسل علي كلاي، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، لعام 2026، وبمشاركة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد العوضي درة، أحمد صيام، تغريد فهمي، طارق الدسوقي، عصام السقا، يارا السكري، سينتيا خليفة، ، رحمة محسن ، محمود البزاوي، انتصار، الشحات مبروك، ريم سامي، سارة بركة، محمد ثروت، ضياء عبد الخالق، بسام رجب، وفاء شوقي، مراد فكري صادق، ناني سعد الدين، صفوة، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

أخر أعمال أحمد عبدالله محمود


وشارك أحمد عبد الله محمود في مسلسل حكيم باشا، والذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي لعام 2025، والعمل من بطولة الفنان مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، رياض الخولي، دينا فؤاد، سلوى عثمان، أحمد صيام، محمد نجاتي، منذر رياحنة، محمد العمروسي، سلوى خطاب، سارة نور، أحمد فؤاد سليم، محمد عادل، هاجر الشرنوبي، وآخرين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

