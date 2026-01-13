بعد غد.. "الأوبرا" تنظم حفلا للفنون الشعبية الصينية على المسرح الصغير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، وبالتعاون مع مؤسسة الصين للأدب والفنون والمركز الثقافي الصيني بالقاهرة حفلا في السابعة والنصف مساء بعد غد "الخميس" على المسرح الصغير بالأوبرا.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مختارات من أشكال الفنون الشعبية التقليدية في الصين والتي تجمع الموسيقى ,الغناء والhستعراض يؤديها كل من ماتشوو سيتونج، سون هايانج، يان جياباو، إيجور شيشوف، سونج جينج، لى جيجن زوجو، جو سيكين بيليج، ليو كوانهى، وينج رين كانج، جيانج كون، داى تشى تشينج وضيوف الشرف ما تشوو سيتونج وعصام أحمد محمد خليل.

ويأتي الحفل ضمن خطط وزارة الثقافة ودار الأوبرا الهادفة إلى مد جسور التواصل الإبداعي مع مختلف الثقافات العالمية ويعكس رسالة تعزيز الحوار بين الشعوب لترسيخ قيم التفاهم والمحبة عبر الفنون.