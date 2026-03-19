الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بوقف عملياتها في لبنان



أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء الهجوم الإسرائيلي المستمر في لبنان الذي ينذر بتصعيد الصراع ، مؤكدة على ضرورة وقف إسرائيل لعملياتها في لبنان.

وقال الإتحاد الأوروبي في بيان لها : الوضع الإنساني في لبنان كارثي بالفعل.

كما أدان الاتحاد الأوروبي قرار حزب الله إقحام لبنان في الحرب ورفضه تسليم الأسلحة وشن هجمات عشوائية على إسرائيل.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على أكثر من 20 عنصرا من حزب الله خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان.

وكانت ميليشيا حزب الله أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ عمليتين عسكريتين منفصلتين استهدفتا مواقع إسرائيلية على الحدود الجنوبية للبنان.

وأوضح حزب الله أنه قصف بالصواريخ موقع "مسكاف عام" المقابل لبلدة العديسة الحدودية، في إطار ما وصفه بالرد على التحركات الإسرائيلية في المنطقة.

وفي بيان آخر، أعلن استهداف تجمع لآليات الجيش الإسرائيلي شمال مشروع الطيبة جنوبي لبنان، مشيرًا إلى أن الهجوم تم باستخدام الصواريخ، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر