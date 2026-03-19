إسرائيل تعترض جميع عمليات الإطلاق من لبنان على منطقة كرمئيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم أن جميع الصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه منطقة كرمئيل قد تم اعتراضها بالكامل بواسطة منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

ويأتي هذا الاعتراض بعد ساعات من تسجيل تصعيد صاروخي وإنذارات جوية في شمال إسرائيل والآراضي المحتلة، شملت مناطق الجليل الأعلى وأجزاء من الضواحي الشمالية الشرقية لتل أبيب، حيث سُمعت أصوات انفجارات ناجمة عن إطلاق الصواريخ، ما أثار حالة من القلق بين السكان. وقد دعت السلطات الإسرائيلية المواطنين إلى الالتزام بملاجئ الطوارئ والبقاء في أماكن آمنة لحين توقف الإنذارات.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، حيث كانت الأسابيع الماضية قد شهدت عدة تبادلات لإطلاق الصواريخ والإنذارات، مما أثار مخاوف من توسع الصراع إلى جولات أوسع تشمل مناطق جديدة. وتشير التقديرات إلى أن حزب الله يمتلك القدرة على تنفيذ هجمات صاروخية مركزة، إلا أن الاعتراض الكامل على كرمئيل يوضح الردع الفعّال الذي تمتلكه إسرائيل ضد أي تصعيد محتمل.

ويؤكد المراقبون أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة، فالتصعيد المستمر قد يؤدي إلى مزيد من الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة، وقد يدفع إلى تدخلات دولية لحماية المدنيين وضمان استقرار الحدود.

وعلى الرغم من الاعتراض الكامل في كرمئيل، فإن حالة الاستنفار والقلق مستمرة في مناطق شمال إسرائيل، حيث تبقى السلطات على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد جديد، في ظل تزايد المخاطر الأمنية على الحدود الشمالية.