قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
إطفاء الجيزة تسيطر على حريق نشب داخل منزل بأوسيم دون خسائر في الأرواح
بعد أن وصلت الصفقة لخط النهاية.. من هو الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي المنتظر؟
سي إن إن: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيا بشأن إيران
بالأسماء.. المقبولون بدفعتي 2019 و2020 وتظلمات 2017 و2018 للتعيين بالنيابة الإدارية
السجائر أخطر من السلاح النووي.. جمال شعبان يحذر من تأثيرها على المواطنين
مفاجأة قبل رمضان.. 10 % انخفاض في أسعار اللحوم
صراع جديد.. زينة: أبو الأولاد اتجوز مساعدته.. وأحمد عز ينفي.. القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عيسى: لو عاد بيا الزمن سأراجع زملكاويتي

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

كشف الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى عن قرار وحيد سيراجع نفسه فيه إذا عاد به الزمن إلى الوراء، موضحًا: «لو عاد بي الزمن إلى الوراء سأراجع نفسي في زملكاويتي».

وقال إبراهيم عيسى، خلال استضافته في برنامج تلفزيوني: «أنا راضٍ وغير نادم على رحلتي الماضية، ولكن لو عاد بي التاريخ إلى الوراء مش هشيل حاجة إنما هراجع نفسي في زملكاويتي».

وأضاف ضاحكًا: «لو رجعت إلى الوراء، مش همشي ورا أبويا أوي كده وأبقى زملكاوي زيه، حاجة متعبة ومرهق جدًا إنك تكون زملكاوي».

وتابع: «تشجيع الزمالك موتر عصبيًا وضاغط جدًا، والسبب في تشجيعي للزمالك هو والدي ودي وراثة عائلتي كلها زملكاوية».

الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى الزمالك تشجيع الزمالك جمهور الزمالك الكاتب ابراهيم عيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

الاهلي

35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

ترشيحاتنا

الذهب يسجل قمة تاريخية فوق 5200 دولار للأوقية لارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وضعف الدولار

لارتفاع الطلب وضعف الدولار.. الذهب يسجل قمة تاريخية ويتجاوز الـ5200 دولار للأوقية

البنك الدولي يدعم مشاريع اجتماعية في لبنان بـ 350 مليون دولار

البنك الدولي يدعم مشاريع اجتماعية في لبنان بـ 350 مليون دولار

الشيخ محمد بن راشد

محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي

بالصور

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026
مسلسلات رمضان 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد