إبراهيم عيسى: لو عاد بيا الزمن سأراجع زملكاويتي

كشف الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى عن قرار وحيد سيراجع نفسه فيه إذا عاد به الزمن إلى الوراء، موضحًا: «لو عاد بي الزمن إلى الوراء سأراجع نفسي في زملكاويتي».

وقال إبراهيم عيسى، خلال استضافته في برنامج تلفزيوني: «أنا راضٍ وغير نادم على رحلتي الماضية، ولكن لو عاد بي التاريخ إلى الوراء مش هشيل حاجة إنما هراجع نفسي في زملكاويتي».

وأضاف ضاحكًا: «لو رجعت إلى الوراء، مش همشي ورا أبويا أوي كده وأبقى زملكاوي زيه، حاجة متعبة ومرهق جدًا إنك تكون زملكاوي».

وتابع: «تشجيع الزمالك موتر عصبيًا وضاغط جدًا، والسبب في تشجيعي للزمالك هو والدي ودي وراثة عائلتي كلها زملكاوية».