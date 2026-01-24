قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة

كشف الكاتب إبراهيم عيسى عن تعرض فيلم الملحد للقرصنة، بعدما تم تصويره وطرحه عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعى.

فيلم الملحد

وكتب إبراهيم عيسي عبر حسابه الرسمى على موقع “فيس بوك”:"أنقل لكم رسالة تلقيتها من زميلة عزيزة عن فيلم الملحد ، هذا نصها : عايزة أقولك معلش بقى اتفرجت على نسخة مسروقة من الملحد لحد ما اروح استمتع بيه في السينما الفيلم عظيم جدا

بس عايزة اقولك إن اللي صور الفيلم سرقة كان صوته مشوش في التسجيل طبعا وكان بيستغفر ربنا على بعض أجزاء الفيلم وهو قاعد بيسرق اصلا ".

وكان قد كشف الفنان أحمد حاتم، عن كواليس تصوير فيلم «الملحد»، مؤكدًا أن العمل يُعد من أصعب وأهم التجارب الفنية في مشواره.

وأوضح حاتم أن الفيلم يناقش قضية شائكة وحساسة، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على تقديم الشخصية بصدق وعمق حتى تصل الرسالة للجمهور دون مبالغة، وقال: «كنت حريص إن الأداء يكون صادق والناس تتأثر بالقصة».

وأضاف أنه يتوقع وجود آراء مختلفة وجدلاً حول الفيلم، مؤكدًا استعداده لتقبّل جميع ردود الفعل، سواء كانت إيجابية أو سلبية، لأن ذلك جزء طبيعي من الأعمال التي تطرح أفكارًا جريئة.

واختتم أحمد حاتم حديثه معربًا عن أمله في أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، وأن يفتح بابًا للنقاش الواعي حول القضايا التي يطرحها، مؤكدًا أن هدفه الأساسي كان تقديم عمل يحترم عقل المشاهد ويترك أثرًا إنسانيًا.