مدرب الزمالك : هدفنا صدارة المجموعة ورباعى الفريق يغيبون عن لقاء المصري

قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة المصري المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مهمة جدًا.



وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" لدينا طموح لتحقيق الفوز من أجل تصدر المجموعة، وعملنا خلال الأسبوع الماضي من أجل تحقيق الهدف المطلوب".



وتابع معتمد جمال:" الفوز على المصري في بطولة كأس عاصمة مصر، أمر إيجابي لأننا عملنا بجدية ودرسنا نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس".



وأضاف:" نعاني من غيابات مثل أحمد فتوح وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وغيرهم، والفريق عليه أن يكون جاهزًا وعلى قلب رجل واحد وأن نخوض اللقاء بروح وجدية".



وواصل المدير الفني" في مباراة المصري الأخيرة في كأس عاصمة مصر، شارك عدد كبير من اللاعبين الشباب، ولدي ثقة في جميع اللاعبين والعناصر الشابة لديها حوافز ودوافع لتعويض الغيابات في صفوف الفريق".



وأضاف معتمد جمال قائلًا:" عودة لاعبي المنتخب أمر إيجابي، وكنت أتمنى تواجد أحمد فتوح في لقاء الغد، والجميع هدفه تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الزمالك".



واختتم المدير الفني قائلًا:" الجميع يستعد للمباراة بجدية رغم أي ظروف يمر بها النادي وهدفنا تحقيق الفوز لإسعاد الجمهور".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها غدًا الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.