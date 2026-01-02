قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل صدام دور الـ16
سعر الدولار اليوم 2-1-2026
حكم عمل وليمة لانقضاء العام بدوام الصحة لأهل المنزل.. الإفتاء تجيب
خريطة الأمطار الليلة.. 7 مناطق في الشمال على موعد مع ليلة ماطرة بامتياز
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة
سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026
السبت والأحد.. تصويت المصريين بالداخل بجولة إعادة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق
مملكة بوتان تتعرض لهزة أرضية شدتها 3.5 ريختر
عملاق كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر
ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي
أحمد حاتم لـ صدى البلد: فيلم الملحد تجربة مهمة وصعبة.. فيديو

النجم أحمد حاتم
النجم أحمد حاتم
أوركيد سامي

كشف الفنان أحمد حاتم، عن كواليس تصوير فيلم «الملحد»، مؤكدًا أن العمل يُعد من أصعب وأهم التجارب الفنية في مشواره.


وأوضح حاتم أن الفيلم يناقش قضية شائكة وحساسة، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على تقديم الشخصية بصدق وعمق حتى تصل الرسالة للجمهور دون مبالغة، وقال: «كنت حريص إن الأداء يكون صادق والناس تتأثر بالقصة».


وأضاف أنه يتوقع وجود آراء مختلفة وجدلاً حول الفيلم، مؤكدًا استعداده لتقبّل جميع ردود الفعل، سواء كانت إيجابية أو سلبية، لأن ذلك جزء طبيعي من الأعمال التي تطرح أفكارًا جريئة.


واختتم أحمد حاتم حديثه معربًا عن أمله في أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، وأن يفتح بابًا للنقاش الواعي حول القضايا التي يطرحها، مؤكدًا أن هدفه الأساسي كان تقديم عمل يحترم عقل المشاهد ويترك أثرًا إنسانيًا.

https://youtube.com/shorts/xKeGumFUNmA?si=Ys3CbiXiX2tH8ovP

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

