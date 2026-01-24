إزاي تعرف الذهب الأصلي من المغشوش .. نصائح تهمك

كشف سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب، عن أبرز الطرق التي تساعد المواطنين على التمييز بين الذهب الأصلي والمقلد وتفادي الوقوع ضحية الغش التجاري.

وأضاف إمبابي خلال لقائه مع آية شعيب وسارة سامي في برنامج "أنا وهو وهي" والمذاع على قناة صدى البلد، أن مصلحة الدمغة والموازين نفذت حملات تفتيشية مؤخراً أسفرت عن اكتشاف بعض المشغولات المقلدة أو ذات دمغات غير سليمة، مؤكداً أن هذه الإجراءات دليل على نشاط الأجهزة الرقابية وليست مؤشرًا على فساد السوق ككل.

وأشار إمبابي إلى أهمية الشراء من محلات معروفة أو من "جواهرجي العيلة" لضمان التعامل مع بائعين موثوقين، مع الابتعاد عن الأماكن المجهولة أو المشبوهة، لأن الثقة تعتبر العامل الأساسي في سوق الذهب.

أكد ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية تحتوي على كافة التفاصيل مثل: اسم المحل، العنوان، أرقام الهاتف، نوع المشغولات، الوزن الدقيق، العيار، والسعر، مشدداً على أن الفاتورة هي الضمان الأول للأصالة.

أوضح إمبابي أنه يجب التأكد من وجود الدمغة على القطعة، ومطابقة الوزن على الميزان أمام العميل مع ما هو مكتوب في الفاتورة، وعدم الاعتماد الكامل على الأكواد أو رموز الاستجابة السريعة لأنها قد تكون مزورة، كما يجب فتح السبيكة المغلفة ووزنها يدويًا للتأكد من صحتها، وعدم الانخداع بمبالغ صغيرة مثل "الكاش باك" مقابل المخاطرة بسلامة الاستثمار