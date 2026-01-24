قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير آثار: المصريون القدماء أول من أسسوا جهاز شرطة في التاريخ
مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
إزاي تعرف الذهب الأصلي من المغشوش .. نصائح تهمك

هاني حسين

كشف سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب، عن أبرز الطرق التي تساعد المواطنين على التمييز بين الذهب الأصلي والمقلد وتفادي الوقوع ضحية الغش التجاري.

وأضاف إمبابي خلال لقائه مع آية شعيب وسارة سامي في برنامج "أنا وهو وهي" والمذاع على قناة صدى البلد، أن مصلحة الدمغة والموازين نفذت حملات تفتيشية مؤخراً أسفرت عن اكتشاف بعض المشغولات المقلدة أو ذات دمغات غير سليمة، مؤكداً أن هذه الإجراءات دليل على نشاط الأجهزة الرقابية وليست مؤشرًا على فساد السوق ككل.

وأشار إمبابي إلى أهمية الشراء من محلات معروفة أو من "جواهرجي العيلة" لضمان التعامل مع بائعين موثوقين، مع الابتعاد عن الأماكن المجهولة أو المشبوهة، لأن الثقة تعتبر العامل الأساسي في سوق الذهب.

أكد ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية تحتوي على كافة التفاصيل مثل: اسم المحل، العنوان، أرقام الهاتف، نوع المشغولات، الوزن الدقيق، العيار، والسعر، مشدداً على أن الفاتورة هي الضمان الأول للأصالة.

أوضح إمبابي أنه يجب التأكد من وجود الدمغة على القطعة، ومطابقة الوزن على الميزان أمام العميل مع ما هو مكتوب في الفاتورة، وعدم الاعتماد الكامل على الأكواد أو رموز الاستجابة السريعة لأنها قد تكون مزورة، كما يجب فتح السبيكة المغلفة ووزنها يدويًا للتأكد من صحتها، وعدم الانخداع بمبالغ صغيرة مثل "الكاش باك" مقابل المخاطرة بسلامة الاستثمار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

