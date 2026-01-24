سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 24-1-2026

استمر ارتفاع سعر الذهب في الكويت مساء اليوم السبت الموافق 24-1-2026 داخل محلات الصاغة الكويتية المختلفة.

ارتفاع الذهب في الكويت

بلغ متوسط زيادة سعر جرام الذهب على أساس أسبوعي نحو 3.2 دينار كويتي بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر داخل الأسواق الكويتية المختلفة.

متوسط سعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في الكويت في آخر تحديث له اليوم 42.975 دينار كويتي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 49.125 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 45.025 دينار كويتي.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًأ نحو 42.975 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 36.825 دينار كويتي.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 28.65 دينار كويتي.

سعر عيار 12

ووصل سعر عيار 12 الأدنى فئة نحو 24.55 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب نحو 1528 دينارا كويتيا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 383.8 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4982 دولارا.