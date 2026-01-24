قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 24-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر ارتفاع سعر الذهب في الكويت مساء اليوم السبت الموافق 24-1-2026 داخل محلات الصاغة الكويتية المختلفة.

ارتفاع الذهب في الكويت

بلغ متوسط زيادة سعر جرام الذهب على أساس أسبوعي نحو  3.2 دينار كويتي بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر داخل الأسواق الكويتية المختلفة.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

متوسط سعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في الكويت في آخر تحديث له اليوم 42.975 دينار كويتي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 49.125 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 45.025 دينار كويتي.

سعر الذهب اليوم

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًأ نحو 42.975 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو  36.825 دينار كويتي.

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 28.65 دينار كويتي.

سعر عيار 12

ووصل سعر عيار 12 الأدنى فئة نحو 24.55 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب نحو 1528 دينارا كويتيا.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 383.8 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4982 دولارا.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم اخبار الكويت سعر الذهب في الكويت مال واعمال سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

الاكتئاب
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
التهاب القولون
إيلون ماسك
