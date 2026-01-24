سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

يبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم في مصر، في ظل تنامي الاهتمام بمتابعة تحركات المعدن الأصفر داخل السوق المحلي، لا سيما مع توجه قطاع كبير من المتعاملين إلى شراء المشغولات الذهبية أو الاحتفاظ بالذهب كوسيلة ادخار، باعتباره أحد أكثر أدوات الاستثمار أمانا في مصر.

سعر الذهب اليوم

ويحرص المهتمون بشراء الذهب على متابعة أسعار الذهب اليوم بشكل مستمر، سواء بهدف الاستثمار أو للحفاظ على قيمة المدخرات، في ظل استمرار حالة الضبابية الاقتصادية عالميا ومحليا. ويظل الذهب بمختلف أعيرته من أبرز وسائل الادخار الآمن، لما يتمتع به من قدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع حالة ترقب تسود الأسواق المحلية لمتابعة تطورات الأسعار العالمية وتحركات سعر الأونصة بالدولار.



وجاءت متوسطات الأسعار – دون احتساب المصنعية – متقاربة مع مستوياتها خلال الفترات الماضية، وسط حالة من الحذر تسيطر على كل من التجار والمستهلكين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الأعيرة الأكثر تداولا في السوق المصري، باعتباره الخيار الادخاري الأكثر شيوعا بين الأسر المصرية، نظرا لتوازنه بين السعر المناسب وقوة الطلب عليه.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24:

سعر البيع: 7645 جنيها

سعر الشراء: 7610 جنيهات

عيار 22:

سعر البيع: 7010 جنيهات

سعر الشراء: 6975 جنيها

عيار 21:

سعر البيع: 6690 جنيها

سعر الشراء: 6660 جنيها

عيار 18:

سعر البيع: 5735 جنيها

سعر الشراء: 5710 جنيهات

عيار 14:

سعر البيع: 4460 جنيها

سعر الشراء: 4440 جنيها

عيار 12:

سعر البيع: 3825 جنيها

سعر الشراء: 3805 جنيهات

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 53520 جنيها

سعر الشراء: 53280 جنيها

أونصة الذهب محليا:

سعر البيع: 237810 جنيهات

سعر الشراء: 236740 جنيها

سعر أونصة الذهب عالميا:

4982.31 دولار

سعر الذهب

سعر الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في السوق المصري ارتباطا وثيقا بحركة الأسعار العالمية، حيث ينعكس أي تغير في الأسواق الدولية بشكل مباشر على الأسعار المحلية، ما يؤدي إلى حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط.

وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه عام يميل إلى الارتفاع، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية أعلى محليا حال تجاوز الأونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية

وعلى الرغم من حالة الاستقرار الحالية، شهدت أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية تراجعا ملحوظا داخل السوق المحلي، وسط ترقب من جانب التجار والمستهلكين لما ستسفر عنه تحركات الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل مؤسسة «جولد بيليون»، بدأ الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مستندا إلى المكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65%، وهو أعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، مدعوما بالارتفاعات القوية في عقود الذهب الفورية والمستقبلية.

آراء الخبراء في تحركات الذهب

وأكد هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن المستهلك الواعي يتجه إلى شراء الذهب باعتباره وسيلة فعالة للحفاظ على قيمة الأموال، مشيرا إلى أن التعامل مع الذهب بمنهج استثماري سليم يمثل خط الدفاع الأول ضد التضخم وتقلبات الأسواق.

وأوضح أن الاستثمار طويل الأجل في الذهب يعد الخيار الأمثل مقارنة بالمضاربة اليومية، لافتا إلى أن المتابعة اللحظية للأسعار قد تحول الادخار إلى مصدر دائم للقلق والتوتر النفسي، وتفقد الذهب دوره الأساسي كملاذ آمن.

مخاطر المتابعة اللحظية لأسعار الذهب

وحذر ميلاد من الانسياق وراء المتابعة المستمرة لتحركات أسعار الذهب بغرض البيع السريع، مؤكدا أن التعامل مع الذهب بعقلية المضاربة اليومية أو الساعية يعرض المستثمر لضغوط نفسية كبيرة، خاصة عند حدوث تراجعات مفاجئة في الأسعار.

وأشار إلى أن الذهب يعد مخزنا للقيمة على المدى الطويل، وأن الاحتفاظ به يظل خيارا آمنا في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية، موضحا أن قرار البيع لا يفضل اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى.

وشدد رئيس شعبة الذهب على أهمية رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى المواطنين، محذرا من التسرع في بيع الذهب بدافع الخوف من تقلب الأسعار، لما قد يترتب عليه من خسائر مستقبلية، خاصة في ظل التوقعات باستمرار الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس على المدى الطويل.

