سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026

سجل سعر الذهب ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم السبت 24 يناير 2026، مع زيادة في سعر الأوقية عالميًا ليسجل 4980

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 7606 جنية..

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة نحو 6655 جنيهًا..

سعر الذهب اليوم عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 5704 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كمل سجل سعر الجنية الذهب نحو 53240 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

تداول سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم نحو 4980 دولار للأونصة.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.