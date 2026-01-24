قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السجائر اليوم السبت 24 يناير 2026 للمستهلك
نفسي أطلع ظابط زي أبويا.. الرئيس السيسي يحتضن ابن الشهيد رامي هلال
الرئيس السيسي يشاهد أحدث النظم والمعدات الحديثة لجهاز الشرطة المصرية
الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة
تحت أنظار الرئيس السيسي.. فيلم تسجيلي عن بطولة الشهيد العقيد رامي هلال
كمامة ومصحف صغير في يده| بدء استئناف رمضان صبحي على حبسه عاما
سندافع عن إيران حتى الموت.. قائد القوات البرية يجتمع مع الحرس الثوري
مصر تفوز بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي
سخان غاز يتسبب في اختناق شقيقتين داخل منزل بالعزبة والعرب في سوهاج
الشرق الأوسط على حافة التصعيد.. الانتشار الأمريكي يبلغ ذروته والقرار بيد ترامب
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم السبت 24-1-2026
حبس وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل انتهك خصوصية سيدة عبر فيسبوك بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب عالميا تتجه لتحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ مارس 2020

الذهب
الذهب
وكالات


يتجه الذهب إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ ست سنوات، في ظل صعود مدعوم بالمخاطر الجيوسياسية وتجدد التهديدات التي تطال استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصعدت السبائك متجاوزة مستوى 4967 دولاراً للأونصة في التعاملات المبكرة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 7%، في أفضل أداء له منذ مارس 2020. في حين سجلت الفضة أيضاً ذروة تاريخية أدنى قليلاً من 100 دولار، وحقق البلاتين مستوى قياسياً.

يتجه مؤشر رئيسي للعملة الأميركية إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ سبعة أشهر. ويسهم ضعف الدولار في جعل السبائك أقل كلفة لمعظم المشترين.

وقال أحمد عسيري، الاستراتيجي لدى شركة "بيبرستون غروب" إن "إمدادات الذهب ليست كافية ببساطة لمعادلة التوترات السياسية والسوقية في الولايات المتحدة، ما يجعل سقوف الأسعار هشة إلى حد كبير".

موجة صعود مدفوعة بالسياسة والمخاطر الجيوسياسية

بعد أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، واصل الذهب موجة صعود سريعة ليحقق مكاسب إضافية بنحو 15% في الأسابيع الأولى من هذا العام.

وأسهمت الهجمات المتجددة التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية في فنزويلا وإيران وغرينلاند، في تعزيز ما يُعرف بـ"تجارة تآكل قيمة العملات"، حيث يقلص المستثمرون انكشافهم على السندات السيادية والعملات لصالح ملاذات بديلة مثل الذهب.

أسعار الذهب الذهب الاحتياطي الفيدرالي الجيوسياسية السبائك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

ترشيحاتنا

عامر عامر

عامر عامر: الانضمام للأهلي كان "هيفرق كتير" في مسيرتي.. والشناوي حارس مصر الأول

لحظة انسحاب السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

ليست المرة الأولى أمام المغرب.. تاريخ السنغال في الانسحابات

روبرتسون

عرض رسمي من توتنهام يُقرب روبرتسون من الرحيل عن آنفيلد

بالصور

حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين

سعر جيتور X70 2021 المستعملة

جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد