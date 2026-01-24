سعر الذهب مساء اليوم السبت 24-1-2026

ارتفع سعر الذهب في أول تعاملات مسائية له اليوم السبت الموافق 24-1-2026؛ على مستوى الأعيرة الذهبية ليستكمل مسلسل صعوده منذ مطلع الأسبوع الماضي.





صعود جديد

وزاد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات جديدة بعد تحركات أمس وصلت لنحو 50 جنيها في المتوسط.

وخلال يومين صعد سعر المشغولات الذهبية بقيمة قاربت على الـ70 جنيهًا ليصل بذلك مجمل صعوده ما بين 270 و 300 جنيه في أسبوع واحد.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب نحو 6640 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7588 جنيها للبيع و 7628 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6640 جنيها للبيع و 6675 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5691 جنيها للبيع و 5721 جنيها للشراء.

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4426 جنيها للبيع و 4450 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4985 دولارا للبيع و 4986 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 53.12 ألف جنيه للبيع و 53.4 ألف جنيه للشراء.