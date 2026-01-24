قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف تنجو من مكر الناس وخبث الحاقدين؟.. بـ3 أعمال و12دعاء يدافع الله عنك
تغير ملحوظ.. حالة الطقس في أسوان اليوم السبت 24-1-2026
مواعيد مباريات اليوم السبت 24-1- 2026 والقنوات الناقلة
الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة
اليوم.. استئناف رمضان صبحي على حبسه عام في قضية تزوير
اقتصادي: عدم خفض الدين يهدد المكاسب وسعر الصرف مرتبط بالظروف العالمية
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 24-01-2026
أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ
محمد إمام : من بلد لبلد وقارة لقارة علشان أقدم للجمهور حاجة جامدة
ما هي طريقة الوضوء الصحيحة للصلاة؟.. علي جمعة يحدد 3 أمور و7 خطوات
صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 24-01-2026

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 24-01-2026 استقرارًا نسبيًا وفقًا لمتوسطات الأسعار المرتبطة بأسعار الصرف بالريال السعودي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 518.00 ريالًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 4144.25 ريالًا، وذلك في التعاملات اليومية بمحلات الذهب.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في السعودية 

عيار 24: 592.00 ريال

عيار 22: 542.75 ريال

عيار 21: 518.00 ريال

عيار 18: 444.00 ريال

عيار 14: 345.25 ريال

عيار 12: 296.00 ريال

الأونصة: 18414.00 ريال

الجنيه الذهب: 4144.25 ريال

الأونصة بالدولار: 4910.39 دولار

سعر الذهب في المملكة اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث نسبة النقاء، نحو 592.00 ريالًا، ليحافظ على مستواه المسجل في تعاملات اليوم داخل السوق السعودي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 542.75 ريالًا، وهو من الأعيرة المتداولة في بعض المشغولات الذهبية بالمملكة.

أما عيار 21، الأكثر انتشارًا في الأسواق السعودية، فقد بلغ سعره اليوم 518.00 ريالًا للجرام، ليظل الخيار الأكثر تداولًا بين المستهلكين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 444.00 ريالًا، بينما سجل عيار 14 حوالي 345.25 ريالًا، في حين وصل سعر عيار 12 إلى 296.00 ريالًا.

وعلى مستوى الذهب الخام، سجلت الأونصة سعر 18414.00 ريالًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 4144.25 ريالًا، بينما سجلت الأونصة عالميًا بالدولار نحو 4910.39 دولار.

الذهب أسعار أعيرة الذهب اليوم في السعودية سعر الذهب في المملكة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

عمرو أديب

المسئول عن قرار ضريبة الهواتف لازم يمشي| عمرو أديب: كنت هتضرب في الطيارة

رمضان 2026

جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026

الدكتور علي جمعة

هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل

محمد أوناجم

إعارة نجم الزمالك السابق لـ حسنية أغادير في الميركاتو الشتوي

بالصور

أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ

وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات

لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك

الطعام
الطعام
الطعام

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

فيديو

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد