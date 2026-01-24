سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 24-01-2026

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 24-01-2026 استقرارًا نسبيًا وفقًا لمتوسطات الأسعار المرتبطة بأسعار الصرف بالريال السعودي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 518.00 ريالًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 4144.25 ريالًا، وذلك في التعاملات اليومية بمحلات الذهب.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في السعودية

عيار 24: 592.00 ريال

عيار 22: 542.75 ريال

عيار 21: 518.00 ريال

عيار 18: 444.00 ريال

عيار 14: 345.25 ريال

عيار 12: 296.00 ريال

الأونصة: 18414.00 ريال

الجنيه الذهب: 4144.25 ريال

الأونصة بالدولار: 4910.39 دولار

سعر الذهب في المملكة اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث نسبة النقاء، نحو 592.00 ريالًا، ليحافظ على مستواه المسجل في تعاملات اليوم داخل السوق السعودي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 542.75 ريالًا، وهو من الأعيرة المتداولة في بعض المشغولات الذهبية بالمملكة.

أما عيار 21، الأكثر انتشارًا في الأسواق السعودية، فقد بلغ سعره اليوم 518.00 ريالًا للجرام، ليظل الخيار الأكثر تداولًا بين المستهلكين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 444.00 ريالًا، بينما سجل عيار 14 حوالي 345.25 ريالًا، في حين وصل سعر عيار 12 إلى 296.00 ريالًا.

وعلى مستوى الذهب الخام، سجلت الأونصة سعر 18414.00 ريالًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 4144.25 ريالًا، بينما سجلت الأونصة عالميًا بالدولار نحو 4910.39 دولار.