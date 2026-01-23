قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الضرائب: تفعيل الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة للتيسير على الممولين
بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
اقتصاد

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-01-2026 في مصر تغيرات جديدة بمحلات الصاغة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 105 جنيهات مقارنة بسعره أمس، كما زاد سعر الجنيه الذهب بنحو 840 جنيهًا، بعدما سجل اليوم 52.640 ألف جنيه مقابل 51.800 ألف جنيه أمس، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة دون احتساب المصنعية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في مصر (بدون مصنعية):

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

عيار 24:

سعر البيع: 7520 جنيهًا

سعر الشراء: 7485 جنيهًا

عيار 22:

سعر البيع: 6895 جنيهًا

سعر الشراء: 6860 جنيهًا

سعر عيار 21

سعر البيع: 6580 جنيهًا

سعر الشراء: 6550 جنيهًا

عيار 18:

سعر البيع: 5640 جنيهًا

سعر الشراء: 5615 جنيهًا

عيار 14:

سعر البيع: 4385 جنيهًا

سعر الشراء: 4365 جنيهًا

عيار 12:

سعر البيع: 3760 جنيهًا

سعر الشراء: 3745 جنيهًا

الأونصة (بالجنيه):

سعر البيع: 233,900 جنيه

سعر الشراء: 232,830 جنيه

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 52,640 جنيهًا

سعر الشراء: 52,400 جنيه

الأونصة بالدولار:

4911.90 دولار

سعر الذهب الان

سجل عيار 24، الأعلى من حيث درجة النقاء، اليوم سعر 7520 جنيهًا للبيع و7485 جنيهًا للشراء داخل محلات الصاغة.

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6895 جنيهًا للبيع مقابل 6860 جنيهًا للشراء، مواصلًا تداوله ضمن نطاقه السعري المعتاد.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، فقد سجل اليوم 6580 جنيهًا للبيع و6550 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 18 سعر 5640 جنيهًا للبيع مقابل 5615 جنيهًا للشراء، ويعد من الأعيرة الشائعة في المشغولات الذهبية الحديثة.

فيما بلغ سعر عيار 14 نحو 4385 جنيهًا للبيع و4365 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 12 سعر 3760 جنيهًا للبيع و3745 جنيهًا للشراء.

وعلى مستوى الجنيه الذهب، سجل اليوم 52,640 جنيهًا للبيع و52,400 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر الأونصة عالميًا نحو 4911.90 دولار.

