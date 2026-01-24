تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 24-1-2026

يستمر صعود سعر الذهب مساء اليوم السبت الموافق 24-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية .

سعر الذهب يرتفع

وارتفع سعر الذهب مساء اليوم بقيمة 40 جنيها جديدة في منتصف تعاملات اليوم على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

ومع بدء تعاملات مساء اليوم صعد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات؛ ليصل مجمل ما صعده في يومين ما يقارب من 125 جنيها على الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 6680 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7634 جنيها للبيع و 7668 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو6680 جنيها للبيع و 6710 جنيهات للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 5725 جنيها للبيع و 5751 جنيها للشراء.

سعر عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4453 جنيها للبيع و 4473 جنيها للشراء.



سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4987 دولارا للبيع و 4990 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 53.44 ألف جنيه للبيع و 53.68 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، بعدما حققت الأوقية مكاسب أسبوعية قوية تجاوزت 8.5%، مدفوعة بتزايد الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

مكاسب عالمية مدفوعة بالملاذ الآمن وضعف الدولار

حقق الذهب في الأسواق العالمية مكاسب تجاوزت 8% خلال الأسبوع، مدعومًا بتصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عالميًا، إلى جانب الأداء الضعيف للدولار الأمريكي.

ولم تنجح البيانات الاقتصادية الأمريكية المتباينة في تقديم دعم يُذكر للعملة الخضراء، ما أتاح المجال أمام الذهب لمواصلة الصعود. ورغم تراجع حدة بعض التوترات منتصف الأسبوع عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن تهديدات سابقة بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية، بعد التوصل إلى اتفاقية إطارية مستقبلية بشأن غرينلاند، فإن غياب التفاصيل الملزمة حدّ من تأثير هذا التطور على أسعار الذهب.

ولا يزال المستثمرون يتعاملون بحذر مع تلك التطورات، في ظل شكوك حول القدرة على احتواء التوترات بالكامل، وهو ما يُبقي الطلب مرتفعًا على المعدن النفيس.

بيانات أمريكية متباينة تضغط على الدولار

وأظهرت بيانات استطلاع جامعة ميشيغان لشهر يناير تحسنًا في ثقة المستهلكين، إذ ارتفع مؤشر توقعات المستهلك إلى 57 نقطة مقابل 55 نقطة سابقًا، كما صعد مؤشر ثقة المستهلك إلى 56.4 نقطة مقارنة بـ54 نقطة.

في المقابل، تراجعت توقعات التضخم لعام واحد إلى 4% من 4.2%، وانخفضت توقعات التضخم لخمس سنوات إلى 3.3% من 3.4%، بينما استقر معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي عند 2.9%، وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 200 ألف طلب.